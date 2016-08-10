T24 LogoT24 Logo
Spor

Rio Olimpiyatları'nda 'havuz problemi'; suyun rengi neden yeşil oldu?

Büyük Britanyalı sporcu, havuzun görüntüsünü paylaşarak, "Ne oldu?" diye sordu

10 Ağustos 2016 16:35

2016 Rio Olimpiyatları'nda pazartesi günü erkekler 10 metre platformundan yapılan dalış mücadelesi sırasında mavi olan havuz dün kadınlar mücadelesi sırasında yeşile dönüştü. Gazetecilerin ulaştığı Brezilyalı yetkililer resmi bir açıklama yapmadı. Ancak söz konusu havuzun bakım kılavuzunda, suyun yeşermesinin 'alg' adı verilen tek hücreli canlılardaki artıştan kaynaklanabileceği belirtiliyor. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; bilginin kaynağı ise Büyük Britanyalı sporcu Tom Delay oldu. Delay, Twitter adresinde havuzun görüntüsünü paylaşıp "Ne oldu" diye sordu. Delay, pazartesi senkronize atlamada takım arkadaşı Daniel Goodfellow ile birlikte bronz madalya kazanmıştı.

Sebebi tek hücreli canlılar mı?

Gazetecilerin ulaştığı Brezilyalı yetkililer resmi bir açıklama yapmadı. Ancak söz konusu havuzun bakım kılavuzunda, suyun yeşermesinin 'alg' adı verilen tek hücreli canlılardaki artıştan kaynaklanabileceği belirtiliyor. Havuzda yüzme seanslarının ardından dezenfektan veya alg öldürücü kullanılmaması bu soruna neden olabiliyor.

Bir diğer olasılık ise bakır iyonlarının suya karışmasıyla havuzun 'pH' dengesinin bozulması. Bu sorunu çözmek için de farklı kimyasalların kullanılması gerekiyor.

ETİKETLER

Rio Olimpiyatlarıhavuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24