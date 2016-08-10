Rio Olimpiyatları'nda 'havuz problemi'; suyun rengi neden yeşil oldu?

2016 Rio Olimpiyatları'nda pazartesi günü erkekler 10 metre platformundan yapılan dalış mücadelesi sırasında mavi olan havuz dün kadınlar mücadelesi sırasında yeşile dönüştü. Gazetecilerin ulaştığı Brezilyalı yetkililer resmi bir açıklama yapmadı. Ancak söz konusu havuzun bakım kılavuzunda, suyun yeşermesinin 'alg' adı verilen tek hücreli canlılardaki artıştan kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bilginin kaynağı ise Büyük Britanyalı sporcu Tom Delay oldu. Delay, Twitter adresinde havuzun görüntüsünü paylaşıp "Ne oldu" diye sordu. Delay, pazartesi senkronize atlamada takım arkadaşı Daniel Goodfellow ile birlikte bronz madalya kazanmıştı.

Sebebi tek hücreli canlılar mı?

Gazetecilerin ulaştığı Brezilyalı yetkililer resmi bir açıklama yapmadı. Ancak söz konusu havuzun bakım kılavuzunda, suyun yeşermesinin 'alg' adı verilen tek hücreli canlılardaki artıştan kaynaklanabileceği belirtiliyor. Havuzda yüzme seanslarının ardından dezenfektan veya alg öldürücü kullanılmaması bu soruna neden olabiliyor.

Bir diğer olasılık ise bakır iyonlarının suya karışmasıyla havuzun 'pH' dengesinin bozulması. Bu sorunu çözmek için de farklı kimyasalların kullanılması gerekiyor.