Rio Olimpiyatları’nda 187 milyon tweet atıldı

Brezilya’nın Rio kentinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları pazar gecesi gerçekleşen Kapanış Töreni’yle sona ererken Rio Olimpiyatları boyunca 187 milyon tweet atıldı.

#Rio2016 Oyunları’nda dünyanın dört bir tarafındaki taraftarlar muhteşem zaferlerini kutlamak, sporcularla iletişim kurmak, en heyecanlı anları takip etmek ve canlı deneyimlerini paylaşmak için Twitter’da buluştu.

Olimpiyat Oyunları’yla ilgili olarak 187 milyonun üzerinde tweet atılırken toplamda tweetler Twitter üzerinde 75 milyar etkileşim getirdi.

Hakkında en çok konuşulan sporcular ve sporlar

Bu yılki Oyunlarda, 5 altın madalya daha kazanan Michael Phelps, Twitter’ın sohbet ekranının lideri oldu. Eğer Twitter en fazla konuşulanlar arasında madalya dağıtsaydı durum aşağıdaki gibi olurdu:

Hakkında en çok tweet atılan spor dalları:

En çok retweetlenen sporcu tweetleri:

Hem jimnastik oyunlarda hem de Twitter’da ABD’li atlet Simone Biles, rakiplerinin en önünde yer alarak #Rio2016’da en çok retweetlenen sporcu oldu.

En çok retweetlenen sporcu

proof : had to do a retake bc I thought we were taking a picture then he kissed me instead ❤️ pic.twitter.com/rld33V14qe