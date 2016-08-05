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Spor

Rio Olimpiyatları'na saatler kaldı; Türkiye'den hiçbir televizyon yayın haklarını halen almadı

Rio Yaz Olimpiyatları'nda 206 ülkeden 10 bin 500 sporcu 28 dalda mücadele edecek

05 Ağustos 2016 12:45

2016 Rio Olimpiyatlarının başlamasına saatler kala Olimpiyatları Türkiye'de hangi kanalın yayınlayacağı halen resmi olarak açıklanmadı. 

Rio Olimpiyatları'nun Türkiye'deki yayın hakları Sadettin'in Saran'ın sahibi olduğu Saran Grup'a ait. Olimpiyatların Türkiye'deki lokomotif yayıncısı olan TRT'nin Saran Grup'un teklifini fazla bulması nedeniyle anlaşma sağlanamadı. 

Dün medyaya yansıyan haberlerde de Olimpiyatların yayın hakları için NTV'nin devreye girdiği bilgisi geldi. Ancak şu saat itibariyle ne NTV'den ne de Saran Grubu'ndan bir açıklama gelmedi. 

31.'si düzenlenecek olan Rio Yaz Olimpiyatları'nda 206 ülkeden 10 bin 500 sporcu 28 dalda mücadele edecek. Türkiye 103 sporcu ile 21 dalda olimpiyatlara katılım gösterecek.

Rio Olimpiyatları'nda ilk kez tarafsız sporcuların yanısıra  Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı"nın sporcuları da olimpiyat bayrağının altında yarışacak.

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