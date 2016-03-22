Rio Olimpiyatları masa tenisi elemeleri Türkiye'den alındı

(ITTF) Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu ve (ETTU) Avrupa Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda İstanbul'da 6-12 Nisan tarihleri arasından yapılması planlanan Rio Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin Türkiye'den alındığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ercan Ata’nın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Oktay Çimen, "Üzgünüz" dedi. İnternet üzerinden tüm Avrupa ülkeleri ile yapılan oylama ile Olimpiyat Kıta Elemeleri'nin İstanbul'dan alındığını, Avrupa Masa Tenisi Federasyonu kendi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Devlet garantisi verildi

Spor Bakanlığı ise bugün Dünya ve Avrupa federasyon başkanlarına yazı göndererek devlet garantisi verdi. Henüz cevap gelmediği belirtilirken, Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Oktay Çimen ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm. Biz şampiyona ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık.

Ancak, Avrupa ülkeleri daha önce bu şampiyonanın ülkemizden alınmasını istemişlerdi. Biz karşı çıktık. Şimdi ise tüm Avrupa ülkeleri oylama yapmış ve ülkemizden alınmasını istediler. Spor Bakanlığımız devreye girdi. Bugün resmi yazışmalar yapıldı. Avrupa federasyonu kendi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Ancak henüz bize resmi bir yazı ulaşmadı, bekliyoruz" şeklinde konuştu.