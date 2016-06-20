Rio malî OHAL ilan etti



Rio kenti finansal acil durum deklarasyonu ile başlamasına 50 günden daha az zaman kalan Olimpiyatlar için ek finans imkanı sağlamak istediğini, kamu hizmetlerinin de bununla bağlantılı olarak güvence altına alınabileceğini duyurdu.

Acil durum deklarasyonu Brezilya'daki ilgili resmi dairelere, kamu hizmetlerinin verimli bir biçimde düzenlenmesini böylece Yaz Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları'nın yapılabilmesini sağlamak için tüm önlemleri alma izni veriyor.

Rio eyaleti genel resesyona ek olarak ham petrol fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle ciddi malî sorunlarla karşı karşıya. Yaz Olimpiyat Oyunları Rio'da 5-21 Ağustos arasında düzenlenecek.

IOC Başkanı Bach hazırlıklar konusunda iyimser

Rio'da geçen hafta Olimpiyat Parkı ve diğer tesisleri ziyaret eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach hazırlıklar konusunda iyimserlik mesajı vermişti. Bach, ziyareti sırasında Brezilya geçici Devlet Başkanı Michel Temer ile de biraraya geldi. Temer, görüşmenin ardından verdiği demeçte Güney Amerika'da ilk kez düzenlenecek olan Yaz Olimpiyatları'na ilişkin olarak “Olimpiyat organizatörleri merkezî hükümetten destek göreceklerdir. Sadece sözde kalmayacağız, finans ihtiyaçları konusunda yardımcı olacağız” diye konuştu.

'Zika virüsüne karşı alınan önlemler yeterli'

Uluslararası Olimpiyat Komitesi daha önceki incelemelerinde Olimpiyat Bisiklet Pisti'nin geç inşa edilmesi ve bütçenin kısıtlanması konusunda şikayetçi olmuştu. Ayrıca Brezilya'da Zika virüsünün yayılması da endişe yaratıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, Zika virüsü nedeniyle Brezilya'ya daha önce yaptığı yoğun seyahat uyarılarını artık yapmıyor. Örgüt, ülkedeki durumun güncel analizi sonrasında şimdiye kadar alınan önlemlerin yeterli olduğunu vurguladı.