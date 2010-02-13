Rio karnavalı başladı

T24 -

Danslar, dev sokak partileri, çılgınca eğlenen insanlar...Dünya'nın en ünlü karnavalı Rio başladı.Festivalin açılışı Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes'in kentin sembolik anahtarını Kral Momo'ya vermesiyle gerçekleşti.Ancak bu seneki karnaval biraz farklı. Zira 2016 Olimpiyat Oyunları'na evsahipliği yapacak Rio, bu sene güvenliği ön planda tutuyor.Rio Belediyesi, ülke imajını zedelediği belirtilen en küçük suçlara dahi "hoşgörü" gösterilmeyeceğini açıkladı.Örneğin alkolün etkisiyle huzurluksuz çıkaranlara, sokaklara tuvaletlerini yapanlara izin verilmeyecek. Gözaltına alınacak.Rio polisi şimdiden yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı bile...Fahişelere de kısıtlamalar getirildi.Karnaval boyunca, plajlarda da önlemler üst seviyeye çıkarılacak. Plaj futboluna bile belirli saatlerin ardından izin verilecek.Ancak güvenlik önlemlerine itiraz edenler de var. Onlar bu yasakların karnavalın atmosferini zedeleyeceğini savunuyorlar.Brezilya hükümeti AIDS'e karşı da alarm seviyesini arttırmış durumda. Hükümet, karnaval boyunca 55 milyon bedava prezervatif dağıtacak.Festivalin bir diğer tartışma konusu da, ilk kez yedi yaşındaki bir çocuğun dans şöleni için "kraliçe" seçilmesi. Karara insan hakları savunucuları karşı çıkıyor. 7 yaşındaki Julia Lira'nın ailesi ise mumnun.