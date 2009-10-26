Rio de Janeiro'da şiddet protestosu

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Copacabana plajı, şiddet karşıtlarının eylemine sahne oldu.



Rio’nun 2016 Olimpiyat Oyunları için seçilmesinden birkaç gün sonra gerçekleşen ve 40’ı aşkın kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamı protesto eden göstericiler seslerini duyurmaya çalıştı. Eylemcilerin bir kısmı, olaylar sonrasında cesedi bir süpermarkette alışveriş arabasının içine yığılmış halde bulunan bir vatandaşa gönderme yaparak, alışveriş sepetlerinin içine yattı. Brezilya’da 2007-2009 yılları arasında 20 bin kişinin şiddete kurban verildiği açıklandı.