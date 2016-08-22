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BBC Türkçe

Rio 2016: Üç İrlandalı yöneticinin pasaportlarına el konuldu

Rio\'da sonuna gelinen Yaz Olimpiyatları\'nda yasa dışı bilet soruşturması kapsamında İrlanda Olimpiyat Komitesi\'nden (OCI) üç kişinin pasaport, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarlarına el konuldu.

22 Ağustos 2016 05:22

Rio'da sonuna gelinen Yaz Olimpiyatları'nda yasa dışı bilet soruşturması kapsamında İrlanda Olimpiyat Komitesi'nden (OCI) üç kişinin pasaport, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarlarına el konuldu.

Irish Times gazetesi, pasaportlarına el konlanlardan birinin İrlanda Olimpiyat Komitesi Başkanı Stephen Martin olduğunu yazdı.

Brezilya polisinin OCI'den 3 kişiyi daha pasaportlarına el koymak üzere aradığı belirtildi.

OCI yöneticileri Salı günü polise giderek ifade verecek.

OCI'den yapılan açıklamada soruşturmanın komiteye verilen biletlerle ilgili olduğu belirtilirken "Kullanılmamış resmi biletler sporcularımıza ve ailelerine vermek üzere komite odamızdaydı. Polis biletlere el koydu" denildi.

İrlanda Olimpiyat Komitesi'nin eski başkanı Patrick Hickey, biletleri yasa dışı yollardan satma suçlamasıyla Çarşamba günü gözaltına alınmıştı. Hickey, suçlamaları reddetmiş ancak görevini geçici olarak bıraktığını açıklamıştı.

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