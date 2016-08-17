Rio 2016: Türkiye'nin üçüncü madalyası güreçşi Cenk İldem'den

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda güreş dalında Türkiye'yi temsil eden Cenk İldem bronz madalya kazandı.

Grekoromen 98 kiloda Rumen rakibi Alexuc Ciurariu'yu mağlup ederek bronz madalya sahibi olan milli güreşçi Rio'da Türkiye'ye de üçüncü madalyasını getirdi.

Rio'da Türkiye'ye ilk gümüş madalyasını halterci Daniyar İsmayilov, ikinci gümüş madalyasını da güreşçi Rıza Kayaalp kazandırdı.

Diğer yandan A Milli Kadın Basketbol takımı da çeyrek finalde İspanya'ya yenilerek yarı final şansını kaçırdı.

Işıl Alben, Birsel Vardarlı Demirmen, Bahar Çağlar, Nevriye Yılmaz ve Lara Sanders beşiyle İspanya'ya karşı oynayan A Milli Takımı, son saniye basketiyle 64-62 mağlup oldu.

Milli boksör Batuhan Gözgeç de erkekler 64 kilo çeyrek finalinde Alman Artem Harutyunyan'a mağlup olarak Olimpiyat Oyunları'ndan elendi.

Rio de Janeiro'daki atletizm müsabakalarında da erkekler 200 metre elemelerinde milli atlet Ramil Guliyev kendi serisinde ikincilik elde etti.

Guliyev, genel sıralamada 10'uncu olarak yarı finale yükseldi.

Aynı kategoride yarışan milli atlet Jak Ali Harvey ise kendi serisinde 6. genel sıralamada da 40. olarak elendi.

Kadınlar 5.000 metre elemelerinde de milli atlet Yasemin Can, elemelerin ilk serisinde 15:19:59'lik derecesiyle yarışı 2. tamamlayarak finale çıktı.

Yasemin Can, kadınlar 10.000 metre finalinde de yarışıp, Olimpiyat 7.si olmuştu.

Yasemin Can'ın yarışacağı 5.000 metre finali, 20 Ağustos Cumartesi günü TSİ 03.40'ta koşulacak.