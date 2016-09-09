Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde 2 madalya

2016 Rio Paralimpik Oyunları ilk gününde Türkiye bir altın bir de bronz madalya kazandı.

Kadınlar Halter finalinde Nazmiye Muratlı, 104 kilo kaldırarak dünya rekoruyla altın madalya kazandı.

Kadınlar Judo 48 kiloda mücadele eden sporcu Ecem Taşın, bronz madalya kazandı.

Nazmiye Muratlı ayrıca, Paralimpik'te üst üste altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak da tarihe geçti.

Öte yandan Rio Paralimpik Oyunları'nda, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Japonya'yı 65-49'luk skorla mağlup etti.

Spor Bakanı’ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sporcuları tebrik etti.