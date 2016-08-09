Rio 2016; ABD'nin 'rüya' takımı olimpiyat köyünde değil, gemide kalıyor

2016 Rio Olimpiyatları'nda mücadele eden ABD kadın ve erkek basketbol takımları diğer sporcuların aksine Olimpiyat Köyü'nde değil, bir gemide konaklıyor.

Basketbolda dünyanın en büyük yıldızlarını kadrosunda barındıran ABD, basketbolcularını gözü gibi koruyor. Yıldız isimler Silver Cloud isimli 298 kişilik lüks bir gemide kalıyor. Kevin Durant, Carmelo Anthony, Diana Taurasi gibi isimler bu gemide konaklarken Michael Phelps gibi olimpiyatların en çok madalya kazanan ismi ise Olimpiyat Köyü'nde ikamet ediyor.

Al Jazeera’nin haberine göre, NBA'in diğer yıldızları, Pau Gasol, Andrew Bogut gibi isimler de yine Olimpiyat Köyü'nde. Hatta Bogut, Instagram hesabından Olimpiyat Köyü'nün kötü yanlarını paylaşıyor. Hatta birinin altına "Duş alırken etrafı su basmasın diye duş perdesini dikiyorum" diye yazdı. Olimpiyat Köyü'ne ilk ulaşan kafilelerden Çinliler de sosyal medya hesaplarından kırık lavaboları, su ve elektrik olmayan odaları paylaşmıştı. ABD'li basketbolcu Anel McCoughtry ise gemide kalmanın harika olduğunu belirtiyor.

Milli Takım Koordinatörü Jerry Colangelo da "Biz onları korumak zorundayız. Onlar çok değerli varlıklar" yorumunu yaptı.

Bunun aksine hem güvenlik hem de konfor için bir gemide kalan ABD'li basketbolcuların bu tercihi ilk değil. ABD'liler 2004 Atina'da da bir gemide kalmış, 2008 Pekin ve 2012 Londra'da ise bir otel tercih etmişlerdi.

ABD kafilesinde 554 sporcu yer alıyor.