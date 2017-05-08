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Ringin altında kalan gardiyan yaşamını yitirdi

Şahabettin Oğlak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

08 Mayıs 2017 21:04

İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevi'nde görevli gardiyan 49 yaşındaki Şahabettin Oğlak, cezaevi aracının altında kalarak yaşamını yitirdi. 

dihaber’de yer alan habere göre, Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevi’nde gardiyan olan 49 yaşındaki Şahabettin Oğlak, cezaevi bahçesinde manevra yapan tutuklu nakil aracının altında kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları aracı durdurarak Oğlak'ı aracın altından çıkardı. 

Cezaevine gelen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğlak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

 

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