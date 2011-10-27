-Rina kasırgası Meksika'ya yaklaşıyor CANCUN (A.A) - 26.10.2011 - Karayipler'de oluşan Rina kasırgası yüzünden Meksika'nın turistik kenti Cancun'dan turistler kaçıyor. Cancun havaalanında turistlerin Kanada ve Avrupa'ya gitmek için uzun kuyruklar oluşturduğu belirtildi. Rüzgarın saatteki hızı 175 kilometreden bugün öğleden sonra 135 kilometreye düşmesine rağmen kasırganın yarın Meksika'nın turistik beldeleri Cancun, Cozumel ve Maya Rivierası'nı vuracağı tahmin ediliyor. Bu arada, ülkenin Yucatan yarımadasının kıyı kesimlerinde okulların kapatıldığı, balıkçılık yapanlar bazı toplumların tahliye edildiği bildirildi. NASA'nın Florida'daki Key Largo yakınında bulunan denizaltı laboratuvarının da Rina yüzünden kapatıldığı kaydedildi.