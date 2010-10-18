Rijkaard'ın yerine Terim mi geliyor?

T24 - Galatasaray taraftarı, Ankaragücü maçında “Rijkaard istifa” diye bağırması sonucu, yönetim Rijkaard'ı toplantıya çağırdı. Rijkaard’ın görevine son verilmesi ya da istifa etmeye zorlanması gündeme geldi. Rijkaard'tan boşalan koltuğa getirilecek isimler arasında ilk sırayı Fatih Terim alırken, Hikmet Karaman ve Tugay Kerimoğlu diğer en kuvvetli adaylar arasında görüldü. Yönetim bu 3 isim olmazsa Ersun Yanal, Abdullah Avcı'yla da görüşecek. Teknik Kadro “İstifa etmeyiz, ama alınacak her karara saygılıyız” mesajını yolladı.

Galatasaray’ın, Ankaragücü karşısında aldığı şok yenilgi deprem etkisi yarattı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kaleci Ufuk’un 64. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından adeta isyan bayrağı açtı.

İlk olarak, “İmparator Fatih Terim” tezahüratı yapan taraftarlar daha sonra, “Yönetim istifa” şeklinde tempo tuttu. Sarı-kırmızılılar ardından Galatasaray’ın başına geçtiği ilk günden itibaren destek verdikleri Teknik Direktör Rijkaard’ı hedef aldılar.

Hollandalı hocaya ilk kez tepki gösteren tribünler, “İstifa, istifa Frank Rijkaard istifa” diye bağırdılar.

Galatasaray Yönetimi maçtan sonra yaptığı toplantıda Rijkaard’ın durumunu masaya yatırarak, Hollandalı hocayla yolların ayrılması için görüş birliğine vardı. İkinci Başkan Mehmet Helvacı toplantıdan sonra yönetim adına yaptığı açıklamada, “Galatasaray’a yakışır durumda değiliz. Mutlaka bunu çözeceğiz” dedi.

Helvacı, “Fenerbahçe maçında Rijkaard olacak mı?” sorusunu ise “Yarın (bugün) Rijkaard’la her şeyi konuşacağız. Ne lazımsa o yapılacak. Her türlü karar çıkabilir” şeklinde yanıtlayarak yapılacak operasyonun işaretini verdi.

Galatasaray Yönetimi’nin bugünkü toplantıda Rijkaard ve yardımcılarının görevine son vereceği ifade edildi. Yönetim, Rijkaard’ın koltuğu için 4 isim belirledi. Fatih Terim’i takımın başına geçirmek isteyen sarı-kırmızılılar, alternatif olarak Tugay Kerimoğlu, Ersun Yanal ve Abdullah Avcı’yı gündemine aldı. Terim’in ikna edilememesi halinde bu isimlerle temasa geçileceği vurgulandı.

Kaderleri bugünkü toplantıda çizilecek olan Rijkaard ve yardımcıları, istifa etmeyecekleri mesajını yönetime gönderdiler.

Hollandalı hoca görevine son verilirse özel sözleşmesi gereği 2 milyon euro tazminat alacak.



Derbide olmayabilir

Alınan şok mağlubiyet sonrasında sarı-kırmızılı takımda Hollandalı çalıştırıcı Rijkaard'ın gönderilmesi gündemde. Hollandalı hocanın gönderilmesi durumunda takımın başına gelecek isimler arasında Fatih Terim, Hikmet Karaman, Ersun Yanal ve Tugay Kerimoğlu'nun adı geçiyor.



Taraftar isyanda





Sarı-kırmızılılar, yönetim ve Rijkaard’a karşı olan tepkilerini maçtan sonra da sürdürdüler. Stadın protokol tribünü önünde toplanan taraftarlar, hem yönetimi hem de Hollandalı hocayı istifaya davet etti. Güvenlik güçleri çevrede önlem alarak taraftarların taşkınlık yapmasına izin vermedi. Küçük bir grup taraftar ise Florya’ya giderek oyuncuları protesto etti. Polisin tesislerin önünde geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.