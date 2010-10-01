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Spor

RİJKAARD'IN BABASI VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A)

01 Ekim 2010 17:34

-RİJKAARD'IN BABASI VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'ın babası Herman Rijkaard'ın vefat ettiği açıklandı. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada ''Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Frank Rijkaard'ın babası Herman Rijkaard'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Teknik Direktörümüz Frank Rijkaard'ın acısını paylaşıyor, kendisine başsağlığı diliyoruz'' ifadelerine yer verildi. Bu arada, Herman Rijkaard'ın cenazesinin 8 Ekim Cuma günü Amsterdam'da düzenlenecek törenden sonra defnedileceği açıklandı.

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