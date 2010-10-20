-RIJKAARD'IN AYRILIĞI ''FIFA COM''DA ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Galatasaray'ın, Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard ile yollarını ayırması, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesinden de duyuruldu. ''fifa.com'', Hollandalı teknik adam ile antrenör Johan Neeskens ve yardımcılarının karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmelerinin feshedilmesini, ''Rijkaard Galatasaray'dan ayrıldı'' başlıklı haberle duyurdu. Rijkaard'ın Barcelona Kulübü'nden 2008 yazında ayrılıp, iki yıllığına Galatasaray ile anlaştığı hatırlatılan haberde, Galatasaray Kulübü'nün şu açıklamalarına yer verildi: ''20 Ekim 2010 tarihi itibarıyla teknik direktörümüz Frank Rijkaard, antrenörümüz Johan Neeskens ve yardımcılarıyla yaptığımız karşılıklı görüşme sonucunda yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Tecrübe ve birikimini bizimle paylaşmaktan kaçınmayan Frank Rijkaard'a, Galatasaray'a verdiği emek ve mesaisi için teşekkürü borç biliriz.'' Sarı-kırmızılı takımın, lige kötü bir başlangıç yaptığı belirtilen haberde, ''Galatasaray'ın sahasında Ankaragücü'ne 4-2 yenildiği maçtan sonra, taraftarlar Rijkaard'ı istifaya çağırmıştı'' ifadelerine yer verildi.