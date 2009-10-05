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Spor

Rijkaard'dan Terim'e sitem

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Gökhan Zan'ın milli maçya sakatlanmasıyl ilgili Fatih Terim'e sitem etti.

05 Ekim 2009 03:00

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız sıkıntılarda, sakat oyuncuların çokluğunun da etkisi var. Örneğin Gökhan Zan milli takımda sakatlandı. Uyardık ama oynatıldı" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Ankaragücü'nün 3-0 üstünlüğüyle biten karşılamadan sonra düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısını iyi oynadıklarını belirterek, ''Oyunu da domine ettik, ancak gol atamadık. İkinci yarıda yediğimiz ilk golden sonra gardımız düştü ve bu skor ortaya çıktı. Bundan dersler çıkarmalıyız'' diye konuştu.

Ligin ilk 6 haftasında, takım olarak neler yapabileceklerini gösterdiklerini ifade eden Rijkaard,

''Bunu, bundan sonra da yapabiliriz. Önemli olan, kaybederken de kazanırken de ayakların yere basması. Son dönemde yaşadığımız sıkıntılarda, sakat oyuncuların çokluğunun da etkisi var. Örneğin Gökhan Zan, 1 aydır aramızda yok. Gökhan Zan, bizle değilken sakatlandı. Milli takım doktorlarını uyardık ama buna rağmen oynatıldı ve 1 ay aramızdan uzak kaldı. Buna da dikkat etmeliyiz'' dedi.

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