Rijkaard’dan sürpriz emeklilik kararı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Frank Rijkaard, 51 yaşında emekli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın başında 1.5 sezon görev yapan Frank Rijkaard, kariyerine yorumcu olarak devam etme kararı aldı.

Barcelona ile 2006'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Hollandalı teknik adam, "Futbolda elde ettiğim başarılardan memnunum. Ancak artık sahada olmak istemiyorum. Maçları izlemek ve yorum yapmak istiyorum" dedi.

Hollanda futbolunun efsane ismi, Galatasaray ve Barcelona'nın yanı sıra Hollanda Milli takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırdı.