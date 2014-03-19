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Spor

Rijkaard’dan sürpriz emeklilik kararı

Hollanda'nın efsanevi eski oyuncusu ve teknik direktör Frank Rijkaard, emeklilik kararı aldı

19 Mart 2014 13:45

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Frank Rijkaard, 51 yaşında emekli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın başında 1.5 sezon görev yapan Frank Rijkaard, kariyerine yorumcu olarak devam etme kararı aldı.

Barcelona ile 2006'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Hollandalı teknik adam, "Futbolda elde ettiğim başarılardan memnunum. Ancak artık sahada olmak istemiyorum. Maçları izlemek ve yorum yapmak istiyorum" dedi.

Hollanda futbolunun efsane ismi, Galatasaray ve Barcelona'nın yanı sıra Hollanda Milli takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırdı.

 

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