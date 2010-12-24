Rijkaard'a İnter kancası

T24 - İspanyol teknik adam Rafael Benitez'le yollarını ayıran İnter'de yeni hoca arayışları da hız kazandı. Adaylar içinde AC Milan'ın eski Teknik Direktörü Leonardo'nun ismi ön plana çıkıyor. Adaylar arasında tanıdık bir isim de var.

Benitez'i kovan İnter Başkanı Massimo Moratti'nin listesindeki isimlerden biri de Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Frank Rijkaard.

Kariyerinde hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Hollandalı teknik adam, İnter kulübünün hedefleri göz önüne alındığında bu görev için en uygun adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Ancak eski bir Milan oyuncusu olan Rijkaard'ın isminin bu kulüple özdeşleşmiş olmasının İnter taraftarlarını rahatsız ettiği belirtiliyor. Ayrıca Türkiye'de başarısız bir dönem geçiren 48 yaşındaki teknik adamın, bu süre zarfında gözlerden uzak kalmasının da dezavantaj yarattığı ifade ediliyor.

İşte 6 aylık görev süresinin ardından işine son verilen Benitez'in yerine düşünülen diğer isimler:

- Geçen sezon AC Milan'ı çalıştıran Leonardo.

- Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulubü tarafından bugün görevine son verilen Walter Zenga.

- Zenit St. Petersburg Teknik Direktörü Luciano Spalletti.

- İnterli eski futbolcu Diego Simeone.

- İnterli eski futbolcu Luis Figo.

- İngiltere Teknik Direktörü Fabio Capello.

- İrlanda Teknik Direktörü Giovanni Trapattoni.

- İnter'in şu anki Teknik Direktör Yardımcısı Beppe Baresi.

- Barcelona Teknik Direktörü Pep Guordiola.



