Rijkaard vazgeçmiyor, eksikleri görmüyor

T24 - Turkcell Süper Lig 26. hafta maçında Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı 1-0 yendi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Rijkaard'ı eleştiren Dilmen, "Ben sezon başından beri bu dizilişin deplasmanlarda zor galibiyet getireceğini ısrarla söylüyorum. Ama Rijkaard vazgeçmiyor. Takımda eksik mi var, hiç bakmıyor. Yeni bir şey denemiyor" dedi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (22 Mart 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



İnanın gündüz İngiltere’de oynanan Manchester United - Liverpool ve Blackburn - Chelsea maçlarından daha tempolu bir oyun vardı sahada



Son yıllarda hep şu yorumu duyarız; “Premier Lig’deki maçı izledin mi? Nerede Türk futbolu, nerede Avrupalılar.”



Bunu diyenlere “İşte size futbol” derim ben de...

Şahane bir maç izledik... İnanın gündüz İngiltere’de oynanan Manchester United - Liverpool ve Blackburn - Chelsea maçlarından daha tempolu bir oyun vardı sahada...



İki takım da doğru mu oynadı, tartışılır. Ama doksan dakika bir basketbol maçı gibi geçti. Oyunun her anında sanki maç 0-0 gidiyormuş gibi gol kovaladılar. Trabzonspor öne geçmesine rağmen skoru korumaya hiç yeltenmedi. Galatasaray Baros girdikten sonra Dörtlü forvet bile oldu. Şenol Güneş maçın sonunda Alanzinho’yu çıkarırken, sahaya santrfor soktu.



Galatasaray yine klasik 4-3-3 sistemiyle mücadele etti. Ben sezon başından beri bu dizilişin deplasmanlarda zor galibiyet getireceğini ısrarla söylüyorum. Ama Rijkaard vazgeçmiyor.



Takımda eksik mi var, hiç bakmıyor. Yeni bir şey denemiyor.



Trabzonspor’un dizilişi ise 4-2-3-1 idi. Savunmanın sağında oynayan Serkan dışında arkadaki dörtlüden kimse hücuma çıkmadı. Orta sahadaki beş oyuncu da kabiliyetli isimler. Umut’un boşalttığı alanlara toplu topsuz sürekli girdiler.



Karşılaşmada çok pozisyon vardı ama az gol atıldı. O da Emre Güngör’ün bireysel hatasından geldi. İki takım da gelişi güzel topa vurmadı. Hep ayağa paslarla karşı alana geçmeye çalıştı.



Herkes top oynamayı düşündü.



Trabzonspor uzun süredir kaybetmiyor. Bunda Şenol Güneş’in payı çok fazla. Hep pozitif düşünüyor, cesaretli adımlar atıyor. Son dakikada onun dışında hangi hoca olsa bir savunmacı daha alayım da skoru koruyayım derdi. Ama o tersini yaptı. Bu da Trabzonspor’da bazı şeylerin olumlu yönde değiştiğini gösteriyor.



Galatasaray takımına bakıyorsunuz; bugün ligin ilk yedi sırasında yer alan takımlarla deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kazanamamış. Bursa’ya, Fenerbahçe’ye, Eskişehir’e, Trabzon’a yenilmiş, Kayseri ve Beşiktaş ile berabere kalmış. İşte Rijkaard’ın bu tabloyu biraz sorgulaması lazım.



Sakın unuttuğumu zannetmeyin. Gecenin yıldızından tabii ki bahsedeceğim. Onur Recep Kıvrak. 88 doğumlu. Türk Futbolu için büyük kazanç. Kendisini Karşıyaka’dan biliyorum. Çok yetenekli bir kaleci. Maçın tartışmasız adamıydı. İlk altı dakikada Galatasaray’ın iki farklı öne geçmesini engelledi. 1-0’dan sonra 3-4 net pozisyonu çıkardı. Şenol Güneş, futbolumuza önemli bir yıldız kazandırdı. Kimsenin yüzüne bakmadığı Onur’a düşünmeden formayı bıraktı. Onu da kutlamalı.



Benim bu ligdeki favorim haftalardır söylüyorum Bursaspor... Bu gece Denizli’yi de yenmeleri halinde şampiyonluk yüzdelerini bir hayli artıracaklardır.









