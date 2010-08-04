-RİJKAARD UMUTLU KONUŞTU BELGRAD (A.A) - 04.08.2010 - Mehmet Fatih Duman bildiriyor - Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, UEFA Avrupa Ligi'nde OFK Belgrad takımıyla yapacakları 3. ön eleme turu rövanş maçında iddialı olduklarını söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı Omladinski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Frank Rijkaard, ilk maçta alınan 2-2'lik sonucun kendilerini şok ettiğini ve çok üzdüğünü belirtirken, ''İlk maçta alınan 2-2'lik sonucu yarın düzelteceğiz ve buradan iyi bir sonuçla ayrılacağız. Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız. Buradan başarıyla döneceğiz'' dedi. Golcü futbolcusu Milan Baros'un yokluğuyla ilgili olarak ''Onun yerine başka arkadaşlarımız var ve içlerinden birini tercih edeceğiz'' ifadesini kullanan Rijkaard, OFK Belgrad'ın ilk maçta özellikle savunma olarak kendilerine karşı başarıya mücadele ettiğini anlatarak, ''Biz de yarın ona göre sahaya çıkıp, futbolumuzu oynayacağız. Takımımızın turu geçmesi için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu. Takımın geldiği seviyenin sorulması üzerine Hollandalı çalıştırıcı, ''Takımı üst düzeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eksikleri olan bazı oyuncularım var, ama 1-2 hafta içinde onlar da istediğimiz seviyeye çıkacaklardır'' şeklinde konuştu. Ayrıca, takımdan ayrılması gündemde olan Elano ile ilgili görüşünün sorulması üzerine Rijkaard, ''Kendisi hala Galatasaray'ın oyuncusu ve sakatlığı bulunuyor. Başka yorum yapmak istemiyorum'' yanıtını verdi. Öte yandan, OFK Belgad ekibinin Galatasaray maçı öncesi 5 günlük bir kamp yaptığının aktarılması sonrası da Rijkaard, esprili bir şekilde, ''Umarım trafiğe takılmadan erken dönebilirler'' demekle yetindi.