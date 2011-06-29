-RIJKAARD, SUUDİ ARABİSTAN'DA ÇALIŞACAK RİYAD (A.A) - 29.06.2011 - Galatasaray'ın eski teknik direktörü Frank Rijkaard, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına getirildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hollandalı teknik adam ile yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Rijkaard'ın 11 milyon dolara anlaştığı belirtildi. Bir dönem Asya'nın en başarılı takımlarından biri olan Suudi Arabistan Milli Takımı, ocak ayında Asya Kupası'ndan elendikten sonra teknik direktörsüz kalmıştı.