-RIJKAARD: SAVAŞARAK HER ŞEYİ İYİ HALE GETİRECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, savaşarak, mücadele ederek ve çalışarak her şeyi daha iyi hale getireceklerini söyledi. Galatasaray Televizyonu'nda yayınlanan ''Soru Cevap'' programına konuk olan Rijkaard, çok önemli sakatlıkların boyunlarını büktüğünü ifade ederek, ''Tam böyle iyiye giderken sakatlıklarımızın dışında bir sebep arıyorum ama en büyük sebep sakatlıklar. Bu sezonun başında takıma sonradan katılan arkadaşlarımız oldu. Tabi onların da burada takıma uyum sağlaması biraz zaman isteyecek. Geç gelmelerinden dolayı bu gayet doğal. Biraz zaman alacak şeyler bunlar. Şu ana kadar iyi olmadığımızı, kötü sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Savaşarak, mücadele ederek ve çalışarak her şeyi daha iyi hale getireceğiz'' diye konuştu. Takımda inişler ve çıkışların olabileceğini kaydeden Hollandalı teknik adam, ''İnişler çıkışlar olacak ama takım halinde bizim tek istediğimiz bir numara olmak, hedef bu olacak. Tabii ki bir takımın inişi çıkışı olacak. Yorumlar konusunda bir şey demiyorum ama bizim amacımız birinci sıraya çıkıp, hep orada kalmak'' dedi. -ARDA KONUSU- Rijkaard, Arda'nın sakatlığı ile ilgili bir soruya, ''Arda'nın sakatlığı bizim için üzücü ama en azından Arda'nın en kısa sürede geri dönmesi önemli. O takımımızın önemli bir futbolcusu, onu söyleyelim. Takımda çok önemli bir yeri var ama şu andaki futbolcularımızla da çalışıp, Arda'nın yokluğunu aratmamak amacımız'' diye yanıt verdi. -ELANO'NUN DURUMU- Elano ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapıldığının hatırlatılması üzerine de Rijkaard şunları söyledi: ''Ona en iyi şekilde yardım edip, onu sahaya en iyi şekilde çıkartmanın mücadelesini vermek zorundayız. Onu en iyi şekilde hazırlayıp, iyi bir performans sergilemesi için uğraşıyoruz. Dünya Kupası'nda sakatlandı, bundan dolayı da takıma geç katıldığı için bizimle sezon başın hazırlık kampında olamadı. Bu sebepten ötürü zamana ihtiyacı var ama çalışmaları da çok iyi şekilde gidiyor. Daha da iyi olacak.'' -''FENERBAHÇE MAÇINI ŞİMDİDEN KONUŞMAMIZ DOĞRU DEĞİL''- Rijkaard, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçla ilgili bir soruya, şöyle yanıt verdi: ''Önemli olan konsantre olmamız gereken maç, o maç hakkında daha sonra konuşuruz. Milli takımdan gelecek futbolcuların da en iyi şekilde gelmesi önemli. Bu haftaki maç önceliğimiz. Ankaragücü ilk rakibimiz olduğundan o maça konsantre olacağız. Onları yabana atmamamız gerekiyor. Fenerbahçe maçını şimdiden konuşmamız doğru değil. Önce Ankaragücü'ne odaklanıp, önümüzdeki hafta da Fenerbahçe'yi düşünürüz.'' -HIDDINK YORUMU- Hollandalı teknik adam, basının (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'e eleştiriler yönelttiğinin hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu: ''Takımın teknik direktörü ülkeyi temsil ettiğinden dolayı, onun hakkında konuşulacaktır. Hiddink'i tartışmamıza gerek yok, şu ana kadar elde ettiği başarıları, Türk Milli Takımı'nın başında olması önemli. Mağlup da olsa takımı hazırlayıp, bir sonraki maça motive ederek, gitmek istediği noktaya ulaşan bir hocadır.'' -''DOĞUM GÜNÜMDE BABAMI KAYBETMEK ÜZÜCÜ''- Hollandalı teknik adam, doğum gününde babasInı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, ''Doğum günümde babamı kaybetmek gerçekten çok üzücü. Söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Zamana ihtiyacım var bu konuyla ilgili'' ifadelerini kullandı.