Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Kasımpaşa maçının kendileri için zor geçtiğini belirterek, ''Çok önemli bir galibiyet aldık'' dedi.

Hollandalı teknik adam, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, özellikle maçın ilk yarısında çok zorlandıklarını belirterek, ''İkinci yarıda takımımız kazanmak için oynadı ve golleri atmaya başardık. Çok önemli bir galibiyetti bizim için'' diye konuştu.

Galatasaray'ın, sezona ilk 6 maçı kazanıp rekor kırarak başladığının hatırlatılması üzerine Rijkaard, ''Rekorlara fazla takılmam, bakmam ama takımımız iyi mücadele edip, taraftarlarımızı da mutlu ediyorsa hiçbir sorun yok'' dedi.

Bir basın mensubunun, Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum'un, oynanan futboldan çok skora önem verdiğini söylediğini sorması üzerine Rijkaard, ''Herkesin bir bakış açısı var, o da Daum'un bakış açısı. O da 6'da 6 yaptığına göre demek ki doğru yapıyor'' demekle yetindi.

Rijkaard, rakiplerinin durumlarına değil, kendi performanslarına bakmaları gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

''Bunu da yaparken iki ayağınız da yere basmalı. Yitirdiğinizde de çok fazla abartmamak gerekir. Hakem ile fazla yorum yapmamak gerekir. Onlar da bizim gibi insan, hata yapabilirler. Zor bir maç oldu. Hakemler çok fazla kaderiyle oynayamaz maçların, önemli olan sizin iyi performans göstermeniz.''

Maça kötü başladıklarını ve rakip kadar agresif oynayamadıklarını vurgulayan Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

''O yüzden oyuncularımız sinirlendi. Çok fazla yorgunluğa bağlamamak gerekir, ikinci yarıda çıkıp golleri atıp kazanmayı bildik. Keita ve Nonda'yı kutlamak gerekir. İkisi de oyuna girip maçı değiştirdiler. Keita bir darbe aldı ve buna tepki gösterdi. Ona bunlara aldırmayıp, futbolunu oynamasını söyledim.''

Rijkaard, Nonda'nın sakatlık sorununun bulunduğunu ve o yüzden bu futbolcuyu koruduklarını belirtirken, oyuncunun da gollerini atarak görevini yerine getirdiğini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Vural: "Hakem centilmen değildi"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise maçın hakemi İlker Meral'i eleştirerek, ''Hakem centilmen değildi'' dedi.

Ligin en iyi takımlarından birisiyle oynadıklarını ve kolay teslim olmadıklarını belirten Vural, ''62. dakikada Ali Güneş sakatlandı, sayın hocamız İlker Meral uzun süre değişikliğe müsaade etmedi. Oradan gol yedik. Hocamız rakibe avantaj sağladı, bana göre centilmen bir tavır değildi. İlker arkadaşıma tavsiyem, biraz daha ortadan çalması. Daha cesaretli olup, pozisyonları yakından takip edebilirse bizi mutlu eder'' dedi.

89. dakikada yedikleri golün acı olduğunu belirten Vural, ''Maç oynadığımız oyunun karşılığıyla bitmedi. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. İlk yarıdaki mücadeleyi gösterirsek, bu sıkıntıdan dolayı kurtarırız'' diye konuştu.