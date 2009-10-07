Rijkaard: Panik havasına girilmesine gerek yok

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, alınan istenmeyen sonuçlar nedeniyle kimsenin fazla panik havasına girmesine gerek olmadığını söyledi.

Frank Rijkaard, GS TV'de ''Rijkaard'la Soru-Cevap'' programında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Rijkaard, taraftarlarda ufak da olsa bir panik havasının ortaya çıkmaya başladığının hatırlatılması üzerine, ''Kimsenin fazla panik havasına girmesine gerek yok, çünkü önümüzde daha çok maçımız var ve kaliteli bir kadromuz var. Bu zamana dek iyi işler yapmış bir kadromuz bulunuyor. Burada yapılması gereken şey; disiplinle çalışmak, antrenmanlarda eksiklerimizi kapatmak, bunların üzerine gitmek. Bunları yapacağız, yani fazla panik havasının yaratılmasına gerek yok'' diye konuştu.

Ankaragücü maçında kötü oynadıklarını bildiklerini vurgulayan Hollandalı teknik adam, ''Sabri ve Keita gibi isimlerin olmamasının takımın temposuna etkisinin olup olmadığı'' yolundaki bir soruyu şöyle yanıtladı:

''Bu konular hakkında 1 gün, 2 gün ya da 2 ay da konuşulabilir. Sabri yoktu, Keita yoktu, milli maç arası, bu tip şeylerden konuşulabilir. Ama önemli olan bir nokta var; biz kötü oynadığımızı biliyoruz. Bunun farkındayız. Bunun için taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. Ama bu saatten sonra şu konular hakkında günlerce konuşulabilir. O eksikti, ondan oldu, şundan oldu diye ama bunu artık konuşmanın bir anlamı yok. Bundan sonra önümüzdeki dönemlere bakacağız. Önümüzde bir milli maç arası var. Aynı biçimde bu zamana dek nasıl çalıştıysak bu zamana kadar da aynı biçimde çalışıp, eksikleri giderip daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çünkü bunu bizim takımımız daha önce başardı. Bu potansiyel de var, bu kalite de var, bundan sonra başarmamamız için hiçbir neden de yok. Bundan sonra yapacağımız şey taraftarlarımızdan özür dilemek, çünkü Ankaragücü maçında kötü oynadığımızın biz farkındayız. Bunun bilincindeyiz, futbolcularımız da bilincinde. O yüzden bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız.''

-''(B) PLANIMIZ VAR AMA ŞU ANDA BÖYLE BİRŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL''-

Medyada ''Rijkaard'ın (B) Planı yok'' biçimindeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Rijkaard, böyle bir (B) planının her zaman işlemeyebileceğini dile getirdi.

Daha önce takımda kimi değişiklikler yaptıklarını hatırlatan Hollandalı çalıştırıcı, şöyle devam etti:

''Nonda maça girdiği zamanları hatırlayalım, maçın kaderini değiştirdiği zamanları hatırlayalım. O zaman hiç 'Nonda ile Baros neden yanyana oynamıyor?' diye sorularla karşılaşmıyorduk. O yüzden bildiğimiz işin (A) planı üzerinden gidip, bu planı nasıl daha iyiye getirebilmemizi düşünmemiz gerekir, yoksa mutlaka eğer birşeyler yolunda gitmezse (B) planımız vardır ama şu an için böyle birşey söz konusu değil.''

-''FUTBOLCULARIMIZ BİREYSEL OLARAK MAÇI KURTARMAYA ÇALIŞTI''-

Rijkaard, Ankaragücü maçında futbolcuların bireysel olarak maçı kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Maçta futbolcuların birşeyleri bireysel olarak yapmaya çalıştıklarını anlatan Rijkaard, o yüzden de oyuncuların takım içi disiplini ve konsantrasyonunu yitirdiklerini bildirdi.

Rijkaard, Ankaragücü maçında ilk yarıda iyi top oynadıklarını belirterek, ''Pozisyonlara da girdik ama gol atmayı başaramadık. İkinci yarıya baktığımızda tamamıyla maçtan koptuk diyebiliriz. İkinci yarıda benim tanıyamadığım bir Galatasaray vardı sahada. Eğer kalite olarak üstünseniz, mutlaka mücadele olarak da bunu göstermeniz gerekir. Rakibiniz kadar mücadele edemezseniz o kalitenin pek bir anlamı kalmıyor. İkinci yarıda biz bunu yapamadık'' dedi.

Takımdaki fiziksel düşüş iddialarını da yanıtlayan Rijkaard, şöyle konuştu:

''Bunu yalnızca milli takımlara bağlamamız gerekir. Bu bir özür olamaz. Çünkü bizim oyun mantalitemize futbolcularımız uydukları zaman ki bunu sezon başından beri güzel yapıyorlar, o zaman normal koşacakları gerekenden daha az koşmak zorunda kalacaklar, daha az yorulacaklar. Çünkü takım içinde o her zaman söylediğimiz organizasyonu iyi yaptığımız zaman pozisyonunuzu koruduğunuz zaman mutlaka daha az koşmak zorunda kalıyorsunuz. Ama Ankaragücü maçında bunu yapamadık ve bloklar arasında çok büyük farklılıklar oldu. Bundan dolayı daha fazla koşmak zorunda kaldık. Yoksa normalde maçların yorgunluğu, milli takımlara futbolcu gönderilmesine bağlanılmaz kesinlikle.''

-''ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN DERS ALMALIYIZ''-

Rijkaard, Trabzonspor maçında yapılabilecek en güzel değişikliğin kazanmak olacağını kaydederek, ''Önümüzde daha çok maçımız var ve onlara konsantre olmamız gerekiyor. Geçmişle yaşamamamız, aynı zamanda Ankaragücü maçından ders almamız gerekir'' diye konuştu. Taraftarlara da mesaj veren Rijkaard, ''Takıma güvenmeyi sürdürsünler. Çünkü biz onları mutlu etmek ve gururlandırmak için çalışıyoruz'' dedi.