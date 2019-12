Rijkaard: Oynadığımız futbola geri dönmeliyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, "Arda'nın attığı golü iptal olmasaydı Sturm Graz maçı daha farklı olurdu." dedi.



UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray'ın Hollandalı çalıştırıcısı, maça oldukça iyi başladıklarını belirterek, "Elano ile pozisyonlara girdik. Arda'nın verilmeyen bir golü var. Bence goldü. Ancak anlayamadığım bir sebepten dolayı çizgide duran hakem golü iptal etti. Bu dakikadan sonra ritmimiz kaybettik. Bu akşam çok yavaş oynadığımızı söyleyebilirim. İlk yarının bitimine bir dakika kala gol yedik ve soyunma odasına mağlup gittik. İkinci yarı toparlandık ve beraberlik golünü bulduk. Galip gelebilmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maçı kazanabilirdik, diğer taraftan da baktığınız zaman yenilebilirdikte. Toblaya baktığınız zaman hâlâ birinciyiz, her şey bizim elimizde." dedi.



Bir gazetecinin kapalı savunma yapan takımlara karşı Galatasaray'ın zorlandığını söylemesi üzerine Rijkard, "Bu tip maçlarda ilk golü atmanız gerekiyor. Eğer gol atamazsanız rakip cesaretlenmiş oluyor. Kontraatak yaparak üzerine geliyor. Bugünkü maça baktığınız zaman eğer Arda'nın golü verilmiş olsaydı çok şey değişirdi. İki üç hafta öncesine kadar oldukça iyi oynuyorduk. Bir an önce ona dönmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Fado: Gruptan Galatasaray galip çıkar



Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Fado da, Galatasaray'ın gruptan çıkmak için en şanslı takımın olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan genç teknik adam, her iki takım içinde beraberliğin olağan sonuç olduğunu kaydetti. Bir gazetecinin "Gruptan çıkan iki takım kim olur ?" şeklindeki sorusuna Fado, "Bu grupta en iyi takım Galatasaray, ben onların ileriye doğru gideceğini tahmin ediyorum. İkincilik için henüz net birşey yok." diye cevap verdi.