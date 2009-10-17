Rijkaard: Milan'dan teklif gelmedi

Galataray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Milan'dan herhangi bir teklif almadığını belirtirken zorlu maçlar öncesi oyuncularına güvendiğini söyledi.



Galatasaray teknik direktörü Frank Rijkaard, NTV Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ve burada olmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyen Rijkaard, "Türkiye liginde şampiyonluk için 3-4 takım mücadele ediyor, bunu gelmeden öncede biliyordum. Galatasaray'da bunlardan biri. Her maçta savaşmak ve mücadele etmek zorundasınız hiç bir maçı kolay kazanamıyorsunuz. Taraftar ve atmosferin çok iyi olduğunu söylemek gerek. Özellikle taraftarlar çok tutkulu" diye konuştu.



Milan kulübünden herhangi bir transfer teklifi almadığını ve önümüzdeki hafta içinde oynanacak zorlu maçlar öncesinde futbolcularına güvendiğini belirten Galatasaray teknik direktörü frank Rijkaard, "Basında yeralan eleştirileri okumuyorum. Basın işini yapıyor bizde kendi işimize bakıyoruz. Milan'dan da herhangi bir teklif almadım. Şu anda Galatasaray'dayım bundan fazlasını konuşmaya gerek yok. Milli takımlar için verilen aradan sonra bütün futbcolular yeniden biraraya geldi. Şimdi çalışmalarımıza yeniden konsantre olarak yolumuza bakacağız. Bir hafta içinde 3 maç oynayacağız her maçın ciddiyetinin farkında olmalıyız oyuncularım bu anlamda çok profesyoneller onlara güveniyorum." dedi.



A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim'den övgü ile söz eden Frank Rijkaard, "Sizin için üzgünüm ama futbolda bunlar doğal. Kaliteli bir takımsınız ve Fatih Terim gibi kaliteli bir teknik adamınız var ama bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor" diyerek sözlerine son verdi.



Neskeens: Fenerbahçe derbisi için sabırsızlanıyorum



Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Johan Neeskens, Ankaragücü mağlubiyetini geride bıraktıklarını artık sadece Pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçını düşündüklerini söyledi. Neeskens, Fenerbahçe ile karşılaşacakları derbi maçını da sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.



Ankaragücü karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Neskeens, "Ankara'da galip de gelebilirdik. Fakat son 7 dakikada oyunun kontrolünü kaybettik. Bunun olmasını istemezsiniz ama futbolda bu tür hatalar yaşanıyor. Tabi bu arada bazı maçları kazanırken başlangıçlarında şanslı olduğumuzuda söylemeliyiz gerekiyor. Sezona 22 Haziran'da başladık, bunu da dikkate almamız gerek. Tabi bu çok geride kaldı aldık. Özellikle savunma bölgesinde 4-5 oyuncu önemli sakatlıklar yaşadı. Savunmamaız nerdeyse bir maçın dışında bir arada aynı futbolcular ile oynayamadı ama şu anda tüm oyuncular sağlıklı durumda. Bundan sonraki maçlar için olumlu bir durum" dedi.



Teknik direktör Frank Rıjkaard ile çok iyi anlaştıklarını söyleyene Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Neskeens, "Rijkaard ile iyi bir ilişkimiz var. Bazen ben taktik veriyorum ya da basın toplantısına giriyorum diye burdan birşeyler çıkartmaya çalışmayın. Bu bizim tarzımız ve gelecekte de böyle olacak. Çünkü Barcelona'da da böyle yapmıştık. Biz böyle çalışıyoruz. Kendi aramızda tartışıp doğru olanı bulmaya çalışıyoruz sonrada bunu oyunculara o ya da ben aktarıyorum, bunda bir sorun yok. Buna iyi polis yada kötü polis diyebilirsiniz bazen oyunculardan istediklerinizi yumuşak bir dille bazen de sert bir dille söyleyebilirsiniz" diye konuştu.



Fenerbahçe derbisini ise sabırsızlıkla beklediğinin de altını çizen Hollandalı teknik adam, "Herhangi bir Fenerbahçe-Galatasaray maçına daha önce tanık olmadım. Ancak ne olabileciğini tahmin edebiliyorum. Barcelona-Real Madrid derbisine benzeyeceğini düşünüyorum. Bu maçtan korkmuyoruz aksine zevk alamak istiyoruz. Şu anda önemli olan Trabzonspor maçı herzaman bir sonraki maç en önemlisidir" diyerek sözlerini tamamladı.

