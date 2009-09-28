Rijkaard: Maçı karmaşık hale biz getirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, rakibe gol atma iznini vererek, maçı kendilerinin karmaşık duruma getirdiğini söyledi.

Frank Rijkaard, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, alınan beraberlik nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, ''Maçı gerçekten kazanmak istiyorduk. İlk yarıda iyi performans gösterdik. Rakibimiz de iyi oynadı. Golü bulduk ve ikinci golü aradık. İkinci yarı başlarında biraz baskı kurup kazanmak için oynadık. Ancak burada biraz ayağa pas yapmamız gerekiyordu. Ama onlara gol atma şansı vererek maçı karmaşık hale biraz biz getirdik'' dedi.

Yedikleri golden sonra oyun disiplininden koptuklarını anlatan Hollandalı çalıştırıcı, ''Takım ruhunu gösterdik ama genelde uzun toplarla çıkmak istedik. Maç içinde gol atmak için önemli fırsatlar yakaladık. Sonuç olarak üzüldük, galibiyet için elimizden geleni yaptık. Rakibimiz iyi bir takımdı, kapandılar ve kontratak oynadılar'' diye konuştu.

Rijkaard, puan yitirilmesinin ardından oyuncu değişikliğiyle ilgili yorumlar yapılabileceğini dile getirerek, ''Zaman zaman bu tür kimi yorumlar yapılabilir, benim oyuncu değişikliklerinde amacım taktiksel organizasyonu bozmamaktır. Bozsaydık daha da karmaşa olabilirdi. Servet ileride kalmayı istedi, biz de onayladık'' dedi.

Fenerbahçe maçına yenilgisiz çıkabiliriz

Rijkaard, ligin 10. haftasındaki Fenerbahçe derbisine yenilgisiz çıkabileceklerini söyledi.

Şu ana dek takım olarak iyi çalıştıklarını ve iyi işler yaptıklarını belirten Rijkaard, bundan sonra da sorun olacağını sanmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe Antrenörü Roland Koch'un da maçı izlediğinin hatırlatılması üzerine Hollandalı çalıştırıcı, ''Umarım Koch maçtan zevk almıştır'' dedi.

Kenetlenmeliyiz

Rijkaard, Eskişehirspor'un iyi ve organize olmuş bir takım olduğunu, ancak kendilerinin bu maçı kazanmayı hakettiklerini vurguladı.

Şu ana dek her şeyin iyi gittiğini anlatan Rijkaard, ''Ancak bu beraberlikten sonra kenetlenmeli, takım ruhunu ortaya koyarak önümüzdeki maçlara hazırlanmalıyız'' diye konuştu.

Rijkaard, Baros'un ısınmaya çıkmaması konusunda ise, ''Bu, futbolcunun vereceği bir karar. Kimi futbolcular maçlardan önce biraz daha fazla masaj yaptırmak isteyebilirler. Ancak ısınmaması yedek kalmasına bir tepki değildir'' yorumunda bulundu.

Milan'a gitmiyorum

Rijkaard, İtalyan kulübü AC Milan'ın kendisine öneride bulunduğu biçimindeki haberleri yalanladı.

''Milan'a gideceğim doğru değil'' diyen Hollandalı teknik adam, ''Şu anda Galatasaray'da çalışıyorum. Öyle bir öneri de gelmedi, doğru değil. Gelecek sezon sonuna dek 1 artı 1 sözleşmem var'' dedi.

Ayhan'a Eskişehirspor maçında şans vermemesi konusunda ise Rijkaard, ''Ayhan iyi bir oyuncu ama şu ana dek Mehmet Topal ve Mustafa Sarp ile oynadık, onlar da iyi oynuyorlar. Ayhan önemli bir futbolcu, ama sakatlıktan çıktı. Ayhan'ı böyle bir tempolu maçta kullanmak doğru olmayabilirdi'' diye konuştu.

Çalımbay: 1 puan aldığımız için mutluyuz

Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Galatasaray gibi güçlü bir ekipten deplasmanda 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray maçına puan ve puanlar almak için çıktıklarını vurgulayan Çalımbay, ''Rakibimizin gücünü biliyorduk, bizim bugüne kadar oynadığımız en iyi takımdı. Her açıdan iyi şeyler yaptılar. Biz de özellikle ikinci yarıda çok iyi mücadele ettik. Puan aldığımız için mutluyuz, fakat bizim daha atak oynamamız lazım'' dedi.

Çalımbay, iyi durumda olduklarını, ancak istikrarlı oyunu üstüne koyarak sürdürmek zorunda olduklarını belirtirken, Galatasaray'a ligde ve Avrupa'da başarılar diledi.