Rijkaard: Kendimizi gösterme fırsatı

Bir hafta içinde Trabzonspor, Dinamo Bükreş ve Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da, teknik direktör Frank Rijkaard, bu zorlu süreçte ne kadar iyi takım olduklarını tekrar gösterebileceklerini söyledi.



Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Turkcell Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bir hafta içinde oynayacakları 3 önemli maçı, iyi bir takım olduklarını tekrar gösterebilmeleri için bir şans olarak yorumladı.



Hollandalı teknik adam, Galatasaray TV'de yayınlanan ''Rijkaard'la Soru Cevap'' programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Rijkaard, Turkcell Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptıkları son 3 resmi maçı kazanamamalarının, önlerindeki 3 maçın önemini daha da artırdığını söyledi. Hollandalı teknik adam, önlerindeki kritik 3 maçla ilgili, ''Çok önemli 3 maç oynayacağız. Özellikle son alınan sonuçlardan sonra maçların önemi daha da arttı. Bu zorlu maçlar bizim için ekstra bir motivasyon olacaktır. Tekrardan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermemiz için çok iyi bir şans bizim için. Kısa vadede önümüzdeki maça bakmamız lazım. Her zaman önünüzdeki maç en önemli maçtır. Taraftarımız bu zamana kadar bizi hep destekledi. Şimdi de destekleyeceklerinden hiçbir şüphemiz yok. Burada önemli olan futbolcuların da bunu taraftara yansıtması ve alınan sonuçlar'' dedi.



Ligde son 2 maçında 5 puan kaybederek, lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düşen Galatasaray, önündeki 3 maçlık periyotta Turkcell Süper Lig'de 18 Ekim Pazar günü evinde Trabzonspor, 25 Ekim Pazar günü de Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. ''Cim Bom'', bu maçların arasında, 22 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Ali Sami Yen Stadı'nda Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i ağırlayacak.