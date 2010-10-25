Rijkaard: İstediklerimi ben gittikten sonra yapıyorlar

T24 - Galatasaray'ın eski teknik direktörü Frank Rijkaard'ın eski tercümanı Mustafa Yücedağ bir TV kanalında Rijkaard'ın kendisine dünkü maç sonrası 'Sezon başından beri yapmak istediklerimizi şimdi yapıyorlar' dediğini iddia etti.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Rijkaard, derbisiyi farklı bir gözle seyretti. Hollandalı teknik adamın tercümanı Mustafa Yücedağ'ın gündeme getirdiği sabotaj iddiaları nedeniyle Sarı-Kırmızılı futbolcular mercek altına alındı.

Rijkaard, Galatasaray'ın mükemmele yakın futbolunu görünce tercümanı Yücedağ'a 'Sezon başından beri yapmak istediklerimizi şimdi yapıyorlar' dedi.

Rijkaard'ı hayran bırakan derbideki savaşçı futbol nedeniyle G.Saray'daki operasyon da ertelendi. Yönetim kurulu geçen hafta yaptığı toplantıda Fenerbahçe derbisi sonrası takıma neşter vurmayı planlıyordu. Bu kapsamda Rijkaard'a sabotaj yaptığı öne sürülen futbolcuların bugün takımdan uzaklaştırılması bekleniyordu. Ancak derbiden sonra Florya'daki sular duruldu. İkinci Başkan Mehmet Helvacı da 'Söylenenlerin çok doğru olmadığı fikrindeyim. Biraz abartıldığını düşünüyorum ama varsa doğru olanı, gerekeni yapacağız' sözleriyle şu aşamada neştere gerek duymadıklarını vurguladı



