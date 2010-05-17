Rijkaard ile yola devam

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, teknik direktör Frank Rijkaard ile ilgili haberlere cevap olarak, ''Teknik direktör konusu gündemimizde yoktur'' dedi.



Bu konuda bazı spekülasyonlar çıktığını belirterek, ''Son 1 aydır Galatasaray'a topyekün bir saldırı var. Binlerce yalan haber var. Çoğunu yalanlamaktan vazgeçtik. Rijkaard ile yolumuza devam ediyoruz. Onlar da yeni sezonun çalışmasını yapıyorlar'' diye konuştu.



Bursaspor'un şampiyonluğu



Başkan Polat, ligde son maçta Bursaspor'un şampiyonluğa ulaşmasını da değerlendirerek, ''Galatasaray'ın menfaatleri açısından baktığımızda Bursaspor'un şampiyon olması bizim işimize geliyor'' dedi.



Futbolun acımasız bir oyun olduğunu vurgulayan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Futbol bu sene bize gösterdiği acımasızlığı, Fenerbahçeye de gösterdi. Son maçta son dakikada şampiyonluğu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorlardır. Bursaspor'u tebrik etmek lazım. Başta İbrahim başkanı tebrik ediyorum. Ertuğurul hocayı, futbolcuları tebrik ediyorum. Çünkü bana göre, analarının ak sütü gibi bir şampiyonluk elde ettiler.''



Arda'nın transferi



Adnan Polat, Arda'nın Galatasaray'da kalıp, kalmayacağı bir soruya ise şartlarının uyması durumunda her futbolcunun gidebileceğini söyledi.



Polat sözlerini şöyle tamamladı:



''Arda Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri. Ağır bir sezon geçirdi, kaptanlık yükü de vardı. Kadrodaki futbolcuları Avrupa'da kupa kaldırmadan göndermek istemediğimizi söylüyorduk. Biz futbolcu ticareti yapmıyoruz. Kimsenin ayağına zincir vuramayız. Galatasaray'dan ayrılmak isteyen olursa da kulüplerin şartlarının uyması kaydıyla her futbolcu gidebilir. Arda'nın böyle bir talebi bana gelmedi. Mehmet Topal, Valencia için ısrarla izin istedi. Önünü kesmek istemedik kendisine müsaade ettik.''





