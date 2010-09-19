-RIJKAARD: HERŞEYDEN ÖNEMLİSİ 3 PUAN ALMAKTI İZMİR (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bucaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Frank Rijkaard, ''Herşeyden önemlisi bugün 3 puan almaktı, bunu da başardık'' dedi. Rijkaard, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galip geldiklerine sevinmeleri gerektiğini belirterek, çok zor bir zeminde oynamalarından dolayı fizik ve mücadele gücünün ön plana çıktığı bir müsabaka oynadıklarını ifade etti. Rijkaard, şunları kaydetti: ''İki taraf için saha çok kaygandı. Atılan paslarda topun sekmesi mücadele gücümüzün ön plana çıkmasına neden oldu. Geçen haftaki bu maçla kıyaslamamız doğru değil. İkinci yarı daha çok pozisyona girdik ve gol atan taraf olduk. İyi oynadığımızı düşünüyorum, galip geldiğimiz için mutluyuz. Rakibimiz uzun toplarla şans bulmaya çalıştı. 3 pozisyona girdiğimizi söyleyebilirim. Herşeyden önemlisi bugün 3 puan almaktı, bunu da başardık.'' Rijkaard bir soru üzerine Pino'yu artan performansından dolayı oynattığını, Elano'nun da yabancı sayısı yüzünden oynatamadığını kaydetti. Milli Takım'a giden oyuncuların sakat dönmesiyle ilgili bir soruya Rijkaard, ''Bu konuda fazla birşey söyleyemeyeceğim. Futbolcunun sakatlığı devam ediyorsa kadrodan çıkartılıyor. Ancak milli maç olduğu için FIFA, UEFA kriterleri var'' dedi. Geçen sene deplasmanda mağlubiyetlerinin bulunduğunu, ancak bu sezon deplasmanda 2 galibiyet aldıklarını kaydeden Rijkaard, ''Daha hazır değiliz, zamanla daha iyi olacağız. Şu anda önemli olan galibiyetleri alıp, yolumuza devam etmek. Bu arada gücümüz ortaya çıkacaktır'' diye konuştu. Rijkaard, Ayhan'ın attığı golden sonra Rijkaard'a koşmasının özel bir nedeni olup olmadığının sorulması üzerine, ''Ayhan'a en azından 45 dakikada bir kere kaleye şut at demiştim'' diye cevap verdi.