Rijkaard: Henüz elenmedik

T24 - Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, OFK Belgrad karşısında 2-0 öne geçmelerinin ardından yedikleri 2 golün kendisini çok sıkıntıya soktuğunu söyledi.



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, ''Elde edilen 2-2'lik sonucun avantaj olmadığını biliyoruz ama henüz elenmedik. Maçın ilk 70 dakikasında çok iyi oynadık'' diye konuştu. İlk yarıda çok pozisyona girdiklerini ve farkı açmaları gerektiğini vurgulayan Rijkaard, ''Çok pozisyon yarattık. Rakibimiz ilk yarı yalnızca defans yaptı. Farkı açmamız gerekiyordu ama açamadık. Kendi adımıza bugünkü negatif sonuçtan, pozitif şeyler çıkarabiliriz. Maçın son bölümünde daha etkili olabilmeliydik. Sadece 2 gol atabildik ama 2 gol de yedik. Yenilen goller beni çok sıkıntıya soktu'' ifadelerini kullandı. Maç içinde 2-0'ı yakaladıktan sonra oyuncularının oyunu yavaşlatmamalarından şikayet eden Rijkaard, bunu yapabilmeleri halinde skorun daha farklı olabileceğine inandığını aktardı.





''2-2 hazmedemediğim bir skor''



Deplasmanda yapacakları maça da değinen Rijkaard, tur için kendilerine az bir opsiyon bıraktıklarına değinirken, ''2-2 benim hazmedemediğim bir skor. İlk yarıdaki oyunumuzda herhangi bir sorun yoktu. Ancak sonucu korumayı ve bunu sonuna kadar götürmeyi takıma öğretmeliyiz. Bunun için ben de çok çalışacağım'' şeklinde konuştu.





Djurdjevic: ''İkinci bir sürpriz yapabiliriz''



OFK Belgrad Teknik Direktörü Dejan Djurdjevic, Galatasaray karşısında aldıkları 2-2'lik beraberliğin kendileri için önemli bir sonuç olduğunu vurgularken, turun favorisi olarak hala sarı-kırmızılı ekibi gördüklerini kaydetti. Çok genç bir kadrosu bulunduğunu aktaran ve 4 önemli oyuncusunu ise Dünya Kupası'nın ardından transfer olmaları nedeniyle kaybettiğini anlatan Djurdjevic, ''Genç bir ekibim var ve ellerinden geleni yapıyorlar. Maçta 2-0 geriye düştükten sonra 2-2'yi bulmamız bizim için büyük sürpriz oldu. Galatasaray hala turun favorisi. Şimdi oyuncularımı yeniden motive etmeye çalışacağım ve bunu nasıl başaracağımı bilmiyorum. Belki Belgrad'da ikinci bir sürpriz yapabiliriz'' dedi. Takım bütçesinin sorulması üzerine, rakam vermeyen ancak, ''Keşke Gaatasaray'ın bütçesinin yüzde 10'u bizde olsaydı, çok mutlu olurdum'' diyen Sırp teknik adam, Türkiye'de çalışmayı isteyip istemediğinin sorulması üzerine ise böyle bir ortamda çalışmaktan her teknik direktörün memnun olacağını aktardı.





''Orta sahaya iyi bir oyuncu transfer edeceğiz''



Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Helvacı da 2-2 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Helvacı, maçı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, ''Kazanamadığımız için üzgünüz. Bunlar futbolun içinde oluyor. Kötü bir oyun oynamadık. Bu açıdan iyi başladığımız söylenebilir. Skor iyi değil ama Galatasaray bunun altından kalkacaktır. Rakibimiz bizim gücümüzde değil. Belki de oradaki maçı garantiye almak için iyi bir skor olduğu söylenebilir'' diye konuştu. Mehmet Helvacı, transfer çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, ''Görüşmelerimiz devam ediyor. Önemli eksiğimizin orta sahada olduğunu biliyoruz. Orta sahada ileri geri oynayabilecek, defansif özellikleri ağır basan bir oyuncuyu mutlaka transfer edeceğiz. Biz de transferin bitmesini tercih ederdik ama transfer bir maliyet meselesi. Yöneticiler olarak bunu düşünmek zorundayız'' dedi. İkinci başkan Helvacı ayrıca, taraftarların istifa eden eski yönetici Haldun Üstünel lehine tezahüratlarının hatırlatılması üzerine de ''Bunu tepki olarak algılamıyoruz. Taraftarlar Haldun'u seviyor ve bunu dile getiriyorlar. Biz de seviyoruz. Onun için taraftarlarla aramızda bir fark yok'' değerlendirmesini yaptı. Bir basın mensubunun, alınan sonucun yönetim olarak kendilerini sıkıntıya sokup sokmayacağıyla ilgili sorusuna da Helvacı, bu durumun bir karşılaşmanın sonucuna göre değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Bu arada, Mehmet Helvacı maç sonrası gazetecilere açıklama yaparken, bazı taraftarlar Haldun Üstünel lehine tezahürat yapmaya devam etti. Yaşlı bir taraftar da Helvacı'ya yaklaşarak, ''Biz bu takımı izlemek için kombine almıyoruz. Ayhan'ı, Mustafa Sarp'ı izlemek için kombine almıyoruz'' diye tepki gösterdi. Maçta 2 gol atan kaptan Arda Turan ise turu geçecek güce sahip olduklarını vurgulayarak, savunmada dikkatsizlik sonucu 2 gol yediklerini söyledi.



