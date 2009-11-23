Rijkaard: Hayal kırıklığı yaşadık

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Manisaspor karşısında aldıkları beraberlikle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Rijkaard, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, maçta çok fazla şey yapmak istediklerini belirterek, ''Bizim için hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu. Taraftarımız önünde böyle sonuç aldığımız için üzgünüz. Ayağımıza çok önemli bir fırsat gelmişti. İyi oynamadığımızın, daha önceki performansımızı göstermediğimizin hepimiz farkındayız'' dedi.

Milli takım aralarının takımı etkilediğini kabul eden Hollandalı çalıştırıcı, ''Birçok oyuncu milli takıma gidiyor ve beraber çalışamıyoruz. Bugün biraz da gergindik, üzerimizde baskı vardı. Oyuncularım bir an önce kazanmak istediler. Normalde ev sahibi olduğumuz maçlarda oyunu kontrol ediyoruz, bugün bu gerginlikten dolayı yapamadık. Ancak, daha çok maç var, şansımızı yitirmiş değiliz'' şeklinde konuştu.

Rijkaard, Keita'yı milli takımdan geç döndüğü için maça başlarken yanında oturtmak zorunda kaldığını anlatırken, Elano hakkındaki bir soruyu da ''Elano birçok pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Bugün Arda'nın olmayışı nedeniyle sağ kanatta oynattık. Ama ne yazık ki maçın genelinde iyi performans gösteremedik. Tam anlamıyla bir sağ açık diyemeyiz'' ifadesini kullandı.

Maçtan sonra hakemin yanına gitmek istediğini çünkü 3 oyuncusunun o anda hakeme itirazını engellemeyi düşündüğünü kaydeden Rijkaard, ''Sarı kart görmelerini istemedim. Maçta saatlerce hakem kararları hakkında konuşabiliriz. Ancak aldığımız sonucu hakeme bağlamamak lazım, dürüstçe konuşmak gerekirse bugün iyi oynamadık'' dedi.

-ZAN: ''OYUNU KOPARAMADIK''-

Maçtan sonra hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gören Gökhan Zan, ilk golü attıktan sonra ikinci gol gelmeyince oyunu koparamadıklarını söyledi.

''Golü yedik, belki ikinci golü de yiyebilirdik. Bugün iyi değildik, daha iyi olabilirdik'' ifadesini kullanan Gökhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Rakibimizin kaybettiği haftada, 3 puan alıp lider olmak isterdik, fakat olmadı. Paniğe gerek yok, biz de zirvedeyiz, zirveye ortağız. Daha iyi çalışıp, bundan sonra daha iyi oluruz. Maçtan sonra Mehmet'in uzaklaştırmak isterken yaptığı harekette, rakibin başını eğdiğini ve faul olmaması gerektiğini hakeme söyledim. Ancak bu maçta hakeme değil, kendimize bakmalıyız. Kendimizi eleştirmeliyiz. Daha iyi olmalıyız.''

Savunmada oyuncu eşleşmelerinde biraz daha dikkatli olabileceklerini belirten Gökhan, ''Herkesin bir adamı var, biraz daha dikkatli olabiliriz. Ancak gol yediğimiz zaman takım halinde yiyoruz. Hocamızın verdiği stratejilere daha iyi çalışmalıyız. Sadece beni ve Serveti suçlamamalıyız. Bizim oyuncular olarak aramızda hiçbir sorunumuz yok, gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyoruz'' diye konuştu.

-BAKKAL: ''1 PUAN ÇOK İYİ OLDU''-

Manisaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçta aldıkları 1 puanın kendileri için moral olduğunu söyledi.

Hava şartlarından dolayı İstanbul'a çok zor ulaştıklarını dile getiren Bakkal, şunları kaydetti:

''Sabaha karşı 04.00'de otele giriş yaptık. Eski futbolculuk yaşantımızda bu tip seyahatlerden sonra iyi oynadığımızı anlatarak, oyuncularımızı motive ettik. Genç, yetenekli ve isteyen bir takımım var. Bundan önce çok pozisyon üretip puan alamadığımız maçlar oldu. Bu maçlar güvensizliğe bizi götürürken, bu aldığımız puan bizim için çok önemli. Bugün dersimize çok iyi çalıştık. Önemli bir puan aldık, moral ve ligdeki durumumuz açısından bu puan çok önemli. İyi bir mücadele verdik. Hak ettiğimiz bir puan aldık ve mutluyuz. Buradan kazandığımız moralle de önümüzdeki 4 maçta çok iyi şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum.''

Manisasporlu futbolcu Kemal ise maçın çok zor geçeceğini bildiklerini kaydederek, ''Ancak maçın rakibimiz açısından da zor geçeceğini düşünüyorduk. Hepimiz puan alacağımıza inanıyorduk. Çok iyi mücadele ettik, bunun sonucunda da 1 puan aldık. Son dakikalarda pozisyonlarımız vardı, belki 3 puan da alabilirdik. Bundan sonra ligde daha fazla puan alarak biraz daha iyi yerlere gelmek istiyoruz'' dedi.