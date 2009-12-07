Rijkaard: Hakeme değil kendimize bakmalıyız

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, galibiyeti hakettikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçını son dakika golüyle berabere tamamlamalarından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Frank Rijkaard, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, fırsatın ayaklarına dek geldiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

''10-15 dakikada biraz gergindik, panik yaptık. Maça gerçekten oyunu domine ederek başladık, oyunu kontrolümüz altına aldık. Gol atmak için elimizden geleni yaptık. İyi pres yaptık, önde bastık rakibimiz herhangi bir pozisyona giremedi. Takım iyi performans gösteriyordu, eksik olan yalnızca 2. goldü. O dakikaya dek hakemi eleştirecek birşey yoktu. Ama ondan sonra herşey değişti, o dakikaya dek iyi oynayan, maçı domine eden bir Galatasaray vardı, anlamsız top kayıpları ve gereksiz fauller yaptık. Hakemi eleştirmek yerine kendimize bakmamız gerekir.''

''Ne olursa olsun sahada maçı hakeden bir Galatasaray vardı'' diyen Rijkaard, ''Hem oyun hem taraftar bazında maçı kazanmayı hakettik. Tabii ki bu maçta çok önemli nokta 2. goldü. Bu golü bulsaydık hakemle ilgili bu yorumlar olmayacaktı. Aslında takım iyi oynadı, ama biraz sakinliğimizi, sükunetimizi korumamız gerekirdi. Bu tip durumlarda mental olarak kendimizi geliştirmemiz gerekir. Bünyenizde bu deneyimde oyuncular varsa daha sakin olmasınız, hata yaptık'' dedi.

Keita'nın neden ilk 11'de oynamadığı yönündeki bir soruyu Rijkaard, ''Fenerbahçe maçındaki kırmızı kart cezalarından sonra 90 dakika şansını fazla alamadı. Panathinaikos maçında oynayan futbolcular burada oynamayı haketmişti, bu yüzden O'nu ilk 11'de oynatmadım'' diye yanıtladı.

Rijkaard, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda ise Galatasaray'ın iki farklı biçimde mücadele ettiğini belirterek, ''Maçın 75. dakikasına dek rakibinden daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Son 15 dakikada çok geri çekildik, anlamsız top kayıpları yaptık. Biz de rakibimize 2. golü atmayarak yardım ettik. 10-15 dakika mental olarak sakin olamadık. Son 2 maçta tabii ki lider olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bu denli mücadele ederken bu tip puanları kaybetmememiz gerekir'' dedi.

-AVCI: ''RAKİPTEN FAZLA İSTERSEN, PUAN ALIRSIN''-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Direktörü Abdullah Avcı da özellikle ikinci yarıda Galatasaray'dan daha fazla istekli olarak puan aldıklarını söyledi.

Yedikleri gole dek oyunun top rakipteyken bölümünü doğru oynadıklarını belirten Avcı, şunları kaydetti:

''Son 2-3 haftadır topu önde tutacak kaliteli oyuncularımızın olmaması, bizi sadece oyunun bir bölümünü oynamaya mecbur etti. Barbosa'nın sakatlandığı anda golü yedik. Ondan sonra kaybedecek birşeyimiz yoktu. Uzun süredir oynamayan Ali Güzeldal oyuna girdi. Golü atan oyuncumuz Hasan Ali bugün ilk defa Ali Sami Yen'e çıktı. Metin Depe savunma oyuncusu olmasına rağmen forvet oynattık. Maçı çevirme adına bütün hamleleri yaptık. Bu kadar eksik kadroyla Ali Sami Yen'den çıkmak önemli. O bölümde hücumda iyi oynadık. Rakibinden daha fazla istersen, coşkuyu yakalarsan, arzularsan, beraber hareket edersen bunun karşılığını son dakika da olsa alırsın. Biz bunun karşılığını aldık.''

Maçtan önce ligin 22 puanlı takımı olduklarını hatırlatan Avcı, ''Kazansaydık 25 puanımız olacaktı ve Galatasaray'ın dibine yaklaşacaktık. İnsanlar herhalde bunu böyle hesaplamıyorlar. Önümüzde Kayserispor müsabakası var, onlar da lider oldular. Kayserispor müsabakası bizim için önemli. Ligin üst tarafından bu kadar takımın olması, Türkiye Ligi'nin kalitesi adına önemli. Oyuncularımı onurlu mücadeleleri nedeniyle kutluyorum'' diye konuştu.

Avcı, maçın hakemiyle ilgili yapılan itirazların bulunduğunun hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

''Büyük takım futbolcuları oyunu istediği gibi yönlendiremeyecekler. 68-108 metrelik sahada bir oyun oynanıyor. Buna herkes saygı gösterecek. Herkese güven ortamı sağlayacak, bu şekilde oynanacak. Oyunu çok detaylı incelersek konuşuruz. Ben kaosla kavganın içinde olmak istemiyorum. Biz kaosla kavgayla beslenen bir toplum olduğumuz için, bunun Türk futboluna birşey sağlamayacağını düşünüyorum. Olumsuzlukları bir kenara bırakalım, genel olarak buradan pozitif enerjiye dönersek Türk futboluna daha fazla katkı sağlarız. Birşeylerin arkasına sığınarak savunma yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum.''

Oyunun içinde Kewell'e tepki gösterdiğini vurgulayan Avcı, ''Maç 0-0 giderken seyircinin olduğu yerde hakemi baskı altına almak hiçbir profesyonel oyuncuya yakışmıyor. Oyun 1-0 devam ederken hiçbir Galatasaraylı oyuncu neden hareketlenmedi. Tepkim bu nedenleydi'' dedi.

Avcı, başına darbe alan Barbosa'nın, son 12 dakikalık bölümde hiçbir şeyi hatırlamadığını sözlerine ekledi.

Maçın son dakikasında beraberliği getiren golü atan Hasan Ali, Turkcell Süper Lig'deki ilk golünü filelere gönderdiğini söyledi.

Hasan Ali, ''Hafta başından beri bu maça çok iyi hazırlandık. Eksiklerin olmasına rağmen buradan en az 1 puan alacağımıza inanıyorduk. 1 puanı hakettiğimizi düşünüyorum. Bu benim ligde 4. maçım, hepsinde sonradan oyuna girmiştim. Bu golü de aileme hediye ediyorum''

Gökhan Süzen ise, ''Sahada mücadele eden, ikinci yarıda rakibinden fazla maçı isteyen, rakip sahaya oyunu yıkan bir takımımız vardı. Maçın 90 dakika olduğunu, mücadele edenin kazanma arzusuyla oynanın karşılığını alacağını gördük. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. İlk hedefimiz ilk yarıyı ilk 6 içinde bitirmek. Haftaya Kayserispor maçı var, onu da alıp ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz'' diye konuştu.