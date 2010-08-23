-RIJKAARD: GOL ATAMAZSAN FUTBOLUN KURALLARI İŞLER İSTANBUL (A.A) - 22.08.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bursaspor'a yenilmelerine rağmen kendilerinin maçın büyük bir bölümünde daha iyi oynadıklarını söyledi. Rijkaard, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, rakibin ilk golü atmanın avantajını yakaladığını belirterek, ''Bu da biraz bize sorun yaşattı. Tabii ki onlar da böylece kendi sistemlerini devam ettirebildiler. 1-0 yenik duruma düşmemize rağmen takım halinde çok iyi mücadele ettik. 1-1'i yakalamak için futbolcular çok iyi mücadele etti. Bunu yakalayamadık ve 2-0 geriye düştük'' diye konuştu. ''Son 10 dakikada takımdaki lider vasfında olması gereken arkadaşımız olmadığı için, bu da futbolcularda bir yan etki yaptı'' diyen Hollandalı çalıştırıcı, özellikle taraftarların aleyhte tezahüratlarının da oyuncuların moralini bozduğunu söyledi. -''ARADIĞIMIZ FUTBOLCUYU BULAMADIK''- Yapılacak transferler hakkında görüşlerini açıklayan Hollandalı teknik adam, ''Yönetim kurulu ile görüşüyoruz. Aradığımız futbolcuyu bulamadık. Ama şu anda görüşme halindeyiz. Transfer yapabilirsin, yapmış olmak için olabilirsin, ama bizim ihtiyacımız o değil. Özellikle takımın ihtiyacı olan transferi yapmak önemli. Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Yönetim kurulu da çok çalışıyor, 2-3 tane daha ihtiyacımız olan futbolcuları getirmek için çalışmalar yapılıyor. Beklememiz gerekiyor. Boşu boşuna da hareket etmek olmaz. Doğru kararı, doğru zamanda vermek gerek'' ifadelerini kullandı. -ELANO: ''HER GÜN 10'A YAKIN TELEFON ALIYORUM''- Galatasaraylı futbolcu Elano ise transferle ilgili her gün 10'a yakın telefon aldığını, ancak resmi bir teklifin olmadığını söyledi. Dürüstçe konuştuğunu ifade eden Elano, ''Bu teklifler hep sözde kalıyor, kesinlikle resmi olarak bana ve kulübüme ulaşmış bir teklif yok. Olursa başkanım ve teknik direktörümün haberi olur. Şu anda buradayım ve kimsenin şüphesi olmasın, burada kalacağım bütün zamanlarda sorumluluk alacağım. Galatasaray ve taraftarlar için elimden geleni yapacağım. Benimle çıkan haberler yalan. Resmi bir şey yok'' diye konuştu.