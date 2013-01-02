Rijkaard: Galatasaray adına mutluyum

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Frank Rijkaard, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Rijkaard "Takımı ben çalıştırırken maalesef durumlar farklıydı" şeklinde konuştu.

Galatasaray, Manchester United ile Portekiz'in Braga ve Romanya'nın Cluj takımlarınının olduğu Şampiyonlar Ligi grubunda ilk üç maçta 1 puan toplayabilmiş, ancak son üç maçında 9 tam puan toplayarak grup ikincisi olarak gruptan çıkmayı başarmıştı.

Rijkaard, Barcelona'nın yıldızı Messi ile ilgili de değerlendirme yaptı.

FIFA.com'un "Barcelona'dan sonra Galatasaray'a gittiniz, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıları hakkında ne düşünüyorsunuz" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Rijkaard, "Bir başarı elde edemedim, güçlü bir takım oluşturmak için ihtiyacımız olan iyi transferleri yapamadık" diye konuştu.

Halihazırda Suudi Arabistan milli takımının başında bulunan Rijkaaard aynı soruyu yanıtlarken devamla "İyi başlamıştık ama sonra düştük; çünkü güçlü bir takım oluşturamadık. Şimdi Galatasaray'ın başında birlikte çalışan, mükemmel bir yönetim kadrosu var ve güçlü bir takım oluşturmayı başardılar. Mutluyum onlar için, takım için gerçekten harika bir şey." dedi.

Sarı-kırmızılı ekibin Fatih Terim yönetimindeyken elde ettiği bu ilk "devler ligi başarısının" çeyrek finale dönüşüp dönüşmeyeceği, şubat ve mart aylarında Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yapacağı maçlarda belli olacak.



Suudi Arabistan'daki durum



FIFA.com'daki haberde Rijkaard'ın Suudi Arabistanlı genç oyunculara eğilerek kulübün geleceğine yatırım yapmak istediği belirtiliyor.

FIFA.com'un Suudi Arabistan'daki bir yılını değerlendirmesini istediği Rijkaard, "Kolay olmuyor ama zaten en başından bunun böyle olacağını biliyorduk. Kısır bir döngüye girdik, kötü sonuçlar aldık ama son iki maçta bu gidişatı değiştirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Suudi Arabistan son iki karşılaşmasında Kongo'yu yendi, Arjantin ile de berabere kaldı.



'En iyisi Messi'



FIFA'nın yılın en başarılı futbolcusuna verdiği Altın Top ödülünün 2012'deki sahibinin belli olması beklenirken Rijkaard, ödülün Messi'ye gitmesi gerektiğini söylüyor.

Rijkaard bir dönem çalıştırdığı Barça'nın Arjantinli oyuncusu için "Messi sadece özel yetenekleri olan bir futbolcu değil, aynı zamanda zeka olarak parlak ve yaptığı işe sonuna kadar bağlı bir futbolcu. Açıkçası, en iyisi o" diye konuştu.

FIFA.com'un Messi ile birlikte çalıştığını hatırlattığı Rijkaard "İnanılmaz birisi... Onu izlemeye bayılıyorum ve gurur duyuyorum krndisiyşe; yaptıklarından, başarılarından dolayı" diyor.

FIFA Altın Top'un bu yılki sahibi 7 Ocak 2013'de İsviçre'nin Zürih kentindeki törende açıklanacak.

BBCTürkçe