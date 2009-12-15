Rijkaard: Futbolumuzla taraftarları ısıtacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, SK Sturm Graz ile yarın UEFA Avrupa Ligi'nde soğuk bir havada karşılaşacaklarını belirterek, ''Futbolumuzla taraftarları ısıtmak istiyoruz'' dedi.

Frank Rijkaard, karşılaşmanın yapılacağı UPC Arena Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'nde grubun daha önce biçimlendiğini vurgulayarak, ''Umarım yarın güzel bir futbol izleriz. Özellikle taraftarlar için bu çok önemli. Hava çok soğuk, umarım yarın oynanan futbolla taraftarları ısıtırız'' diye konuştu.

Maçta galibiyet için oynayacaklarını belirten Hollandalı teknik adam, ''Bunun dışında konsantrasyon eksikliği olacağını düşünmüyorum. Buraya fazla forma şansı bulmayan oyuncularımızla geldik. Onların kendilerini kanıtlamaları için iyi bir fırsat olacaktır'' diye konuştu.

Rijkaard, bir soru üzerine, Avrupa ve ligde farklı performans göstermelerinin yanıtını vermenin zor olduğunu, kendilerinin her maçta aynı biçimde oynamayı hedeflediklerini söyledi.

-''DÜŞ KIRIKLIĞIM YOK''-

Rijkaard, ''Bu sezon düş kırıklığınız oldu mu?'' biçimindeki bir soru üzerine, ''Türkiye'de beni genel olarak düş kırıklığına uğratacak birşey olmadı'' dedi.

Yalnızca anlık düş kırıklıkları ya da üzüntülerinin olduğunu belirten Hollandalı çalıştırıcı, ''Çünkü kazanamadığımız maçlar oldu, onlarda da maçları hakettiğimizi düşünüyorum. Genel olarak ligde, Avrupa kupasında ya da futbolcu bazında beni üzen birşey olmadı'' diye konuştu.

Transfer konusundaki sorulara yanıt vermekten kaçınan Rijkaard, kulübün bu konuda çalışmalarının olduğunu söylemekle yetindi.

-''İKİ TARAFIN DA İSTEMESİ GEREKİR''-

Rijkaard, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kewell'a övgüler yağdırırken, yeni sözleşmenin iki tarafın da istemesiyle olabileceğine vurgu yaptı.

Sözleşmeyi uzatmanın tek taraflı olmayacağını dile getiren Rijkaard, ''Hem kulübün, hem de futbolcunun bunu istemesi gerekir. Kewell'ın performansından çok memnunum. Kendisi çok deneyimli bir oyuncu. Özellikle kadromuzda bulundurduğumuz genç oyunculara çok büyük bir örnek. Çünkü çok profesyonel bir oyuncu ve kendi sağlığına çok dikkat ediyor'' dedi.