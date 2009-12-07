Turkcell Süper Lig'in 15. hafta kapanış karşılaşmasında Galatasaray evinde ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 1-1 berabere kaldı.



Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın liderlik şansını kaybettiği maçı değerlendirdi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (07.12.2009) yayımlanan yazısı:



Önce Beşiktaş berabere kalmış, ardından Fenerbahçe yenilmiş. Kötü gidişata dur demek için en uygun gün ve maç. Üstelik rakibin Tum ve İbrahim Akın gibi sıkıntı yaratacak iki önemli forveti de yok. Hem de haftanın son maçını evinizde oynuyorsunuz. Kısacası her şey uygun...



Tabii ki kazanmak için önce mücadele edeceksiniz, rakipten daha fazla koşacaksınız. Son 15 dakika hariç ben açıkcası Galatasaray’ı çok beğendim. 75 dakika boyunca her bölümde oyuna hükmeden taraftı. Presle rakibine üç pas bile yaptırmadı. Ve oyun içerisinde kapanan Belediye karşısında çabuk oynayarak, sürekli kenarlara giderek pozisyon üretmeye çalıştılar. Gole kadar 4-5 tane net pozisyon da yakaladılar.



Galatasaray öne geçtikten sonra farkı artırabilecek pozisyonları da buldu ama değerlendiremedi. Ardından takıma hem yorgunluk çöktü, hem de Teknik Direktör Rijkaard’ın inanılmaz değişikleri psikolojik olarak arkaya yaslanmalarına yol açtı. Tabii bunda liderlik baskısının da etkisi vardı.

Tablo böyle olunca 75 dakika nefes alamayan Belediye, Galatasaray’ın üzerine gelmeye başladı. Yani son 10 dakika bir anda maça ortak oldular.



Bu tür maçlarda ikinciyi bulmanız lazım. Bulamadığınız zaman son dakikalar sıkıntılı geçer. Teknik Direktör Rijkaard da resmen takımın el frenini çekti. Siz Elano’yu, Arda’yı, Nonda’yı çıkarırsanız nasıl öne oynayabilirsiniz. Ayhan ile ileri gidebilir misiniz? Topu ileride tutacak üç oyuncusu var Galatasaray’ın; Nonda, Arda ve Elano. Bunlar olmayınca tüm takım savunmaya dayandı. Tam bir panik havası başladı. Dönen tüm topları Belediye topladı. İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlar bu yanlışa düşmemeli.



Belediye takımının baskıdan kurtulacak oyuncuları yoktu. Hele önde savunma arkasına dripling yapacak İbrahim Akın ve topu stoperler arasında tutacak Tum olmayınca işler çıkmaza girdi. Abdullah Avcı oyunun sonlarına doğru biraz daha ofansif oyuncular soktu, Rijkaard da ekmeğine yağ sürünce bir puanı alıp gitti.