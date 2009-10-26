Rijkaard: Bu statta mutlaka yeneceğiz

Turkcell Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Frank Rijkaard şu açıklamalarda bulundu:



"Maçı kaybettik. Maça bakarsanız çok iyi başlayamadık. Gergin başladık. Sonra rakip golü buldu. Golden sonra oyunun kontrolünü biraz elimize aldık diyebilirim. 2-1'i yaptığımız zaman biraz ümitlendik. Rakip de bence tedirgindi. 10 kişi kalmamıza rağmen çok önemli bir pozisyon yakalık beraberliği yakalamak için. Ama o Aydın'ın pozisyonu maçın kırılma anıydı diyebiliriz. Bu tip maçların tansiyonu her zaman yüksektir. Zor bir statta oynadık. Oyunun kontrolünü elimize aldığımız da oldu fakat kazanamadık.



Tecrübeli teknik adam Arda ve Elano'nun oyundan alınmasıyla ilgili ise "Hem Elano hem Arda bugün iyi çalıştı diyebilirim. Maçın sonunda Elano'yu çıkardım. Çünkü daha diri olmamız lazımdı. Arda'ya da çok fazla baskı yaptılar o yüzden oyundan aldım. Ne olursa olsun Arda bizim için çok önemli bir futbolcudur." dedi.



Daha çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen Hollandalı çalıştırıcı şöyle devam etti: "Fenerbahçe'yi mutlaka bu statta yeneceğiz. Bugün 10 kişi kalmasaydık, Keita anlamsız yere atılmasaydı, belki 11 kilşi olsaydık çok daha farklı olabilirdi. Özellikle Keita'nın atıldığı zaman oyun gayet açıktı. Bizim lehimize de dönebilirdi. Dediğim gibi anlamsız yere atıldı. Keita'ya kızgın değilim ama üzgün olduğumu söyleyebilirim. Maçtan önce böyle provakasyonlar olacağını söylemiş ve uyarmıştım."