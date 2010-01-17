Rijkaard beni aradı

T24 - İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Hollandalı golcü Ruud Van Nistelrooy'un, sarı kırmızılı takıma transfer olmaya hazır olduğu öğrenildi.





İngiltere'nin Mirror gazetesi, İngiltere'nin Stoke City kulübünden teklif alan ve Tottenham ile Liverpool kulüplerinin de yakından ilgilendiği Ruud Van Nistelrooy'un, İngiltere'den gelen teklifleri geri çevirerek, Galatasaray'ı tercih edeceğini iddia etti. "Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Hollandalı golcüyü 8 milyon Pound karşılığında 2.5 yıllığına sarı kırmızılı renklere bağlayabileceğine inanıyor" ifadesini kullanan gazete, Van Nistelrooy'un ise şu açıklamalarına yer verdi:



"Frank Rijkaard beni arayarak, 'Türkiye gelmek ister misin' dedi. Bunu düşünmeliyim. Çünkü Galatasaray büyük bir kulüp ve olumlu yaklaşım