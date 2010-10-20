-RİJKAARD AYRILDI, HİSSELER YÜKSELİŞTE İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Galatasaray Sportif Sınai ve Yatırımlar A.Ş.'nin İMKB'de işlem gören hisse senetleri, futbol takımı Teknik Direktörü Franklin E. Rijkaard ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerin feshedildiği haberlerinin ardından yükselişe geçti. Dün 355,00 liradan kapanan Galatasaray Sportif hisseleri bugünkü ilk seansta 352,50-380,00 lira aralığında işlem gördü ve seansı 375,00 liradan kapattı. İlk seansta yüzde 5,63'lük değer artışıyla en çok değer kazanan 4. kağıt olan Galatasaray hisseleri 2. Seansa da artışla başladı. Seansın ilk yarım saati boyunca 370,00-380,00 lira aralığında alınıp satılan hisselerin saat 14.40 itibariyle fiyatı, ilk seans kapanışına göre değişmeyerek 375,00 lira oldu.