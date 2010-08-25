-RIJKAARD: AVRUPA LİGİ'NE ADIM ATMAK İSTİYORUZ LVİV (A.A) - 25.08.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Ukrayna'nın Karpaty takımını yenip, Avrupa Ligi'ne adım atmak istediklerini söyledi. Rijkaard, maçın oynanacağı Ukrayna Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında moral olarak iyi durumda olduğunu belirterek, ''Son maç iyi olmadı ama yarınki maçı burada kazanıp, Avrupa Ligi'ne ilk adımı atmış olacağız. Bizim için önemli olan yarınki maçı kazanmak'' dedi. Sezona iyi başlamadıklarını ancak son maçı kaybetmelerine rağmen iyi bir futbol sergilediklerini kaydeden Hollandalı çalıştırıcı, ''Bu oyunun devamını getirip, iyi oynayıp, iyi sonuçlar almak istiyoruz. Bunun için de her gün çalışıyoruz. Birkaç iyi oyuncunun da gelmesiyle, daha da futbol olarak kuvvetli olacağız'' diye konuştu. -''İYİ YOLDAYIZ''- Rijkaard, Bursaspor maçında iyi oynamalarına rağmen yenildiklerini belirterek, ''Bu maçta çok gol pozisyonu kaçırdık. Benim için önemli olan o pozisyona girmek, bunu yaratmaktır'' ifadesini kullandı. Gol atıp atmamanın önemli olmadığını belirten Hollandalı teknik adam, '''Bir futbolcu pozisyonu gole de çevirebilir, kaçırabilir de. Takım olarak bu pozisyonları yakaladığımız iyi yolda olduğumuzun işaretidir. Eninde sonunda bunlar düzelecektir. Ne kadar gol pozisyonuna girersen, o kadar iyi oynadığının göstergesidir'' şeklinde konuştu. -''TRANSFERDE GEÇ KALINMA NEDİR Kİ?''- Rijkaard, basın mensuplarının ''Transferde geç kalındığını düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine, ''Transferde geç kalınma nedir ki? Alacağımız futbolcular takıma uyum sağlayacak, bu önemli. Transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyoruz. Bu sırada maddi açıdan bakarsak da uygun olması lazım, herkes yüksek fiyat çekiyor'' dedi. Futbolcuların morallerinin bozuk olma şansının olmadığını söyleyen Rijkaard, ''Profesyonellikte yenmek ve yenilmekte var. Berabere kalıp mağlup olunca buna dayanamıyorsan, profesyonel olamıyorsun. Bizim şu anda hiçbir şeyi sorun yapmamaz lazım, yarın 90 dakika iyi oynayıp Türkiye'ye dönmemiz lazım'' diye konuştu. -''ELANO VE KEWELL'IN YOKLUĞU SORUN YARATIYOR''- Rijkaard, Elano ve Kewell'ın sakat olmasının Karpaty maçı öncesinde kendileri için sorun yarattığını söyledi. ''Her futbolcunun burada olmasını isterdim'' diyen teknik adam, ''Bir hoca, seçim yapmak zorunda olacak ve takım kurmak için zorlanacak. Şu anda o futbolcularımız yok ama burada olmalarını çok isterdim. Biz seçim hakkımız aza düştüğü için sonuçta belirli futbolcular yarınki maçta oynayacak'' ifadelerini kullandı. Rijkaard, son antrenmanlara çıkamayan Arda'nın iyi durumda olduğunu ve yarınki maçta oynayacağını dile getirdi. Öte yandan Rijkaard'ın transferlerle ilgili yöneltilen soru sırasında eliyle ''para'' işareti yapıp, Türkçe olarak ''para para'' diyerek, gülümsemesi dikkati çekti. -YÜCEDAĞ: ''BENİM HATAM, ÖZÜR DİLERİM''- Rijkaard'ın tercümanı Mustafa Yücedağ, Bursaspor maçı sonrasında ''Son 10 dakika sahada lider vasıflı oyuncum yoktu'' şeklinde yaptığı tercümede hata yaptığını vurguladı. Rijkaard'ın böyle demek istemediğini ve Arda'yı kastetmediğini anlatan Yücedağ, ''Benim kelime hatam var, kendisi 'o yükü taşımak, kaldırmak' anlamında bir ifade kullandı. Ben de bu iki kelimenin benzer olması nedeniyle 'lider vasıflı' şeklinde tercüme ettim. Orada bir yanlış tercümem var. Bununla ilgili de özür diledim'' diye konuştu.