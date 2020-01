Rihanna'dan THY'ye telif davası

T24

Uçaklarda bulunan Planet adlı sistem yüzlerce film ve şarkıya bir dokunuşla ulaşılmasını sağlıyor. Türk Hava Yolları'nın da bu eserleri kullanmak için herhangi bir telif ödememesi tepkiye yol açtı.Andrea Bocelli, 3 Doors Down, Cheryl Cole, Chrisette Michele, Colbie Cailat, Duffy, Eminem, Enrique Iglesias, Inna, James Blake Jessie J, Jonas Brothers, Justin Bieber, Kanye West, Keri Hilson, Lady Gaga, Lena, Loreena McKennitt, Mary J. Blige, Ne-Yo, Robin Thicke, Rod Stewart, Taylor Swift, The Black Eyed Peas, The Rolling Stones ve U2 gibi ünlü isimlerin de THY’ye dava açma hazırlığında olduğu belirtildi.Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Müzik'in verdiği bilgiye göre, THY’nin bu sistemde bulunan ve firmanın temsil haklarına sahip olduğu Universal Music Group'a ait şarkıcıların eserini, Planet'te kullanmak için izin almadığı ifade edildi. Avrupa Müzik’in iki kez ihtar çektiği ve dava açma hazırlığında olduğu belirtildi.