-Rihanna İsveç konserini ikinci kez iptal etti STOCKHOLM (A.A) - 03.11.2011 - Ünlü şarkıcı Rihanna, İsveç'in başkenti Stockholm'da vereceği konseri sağlık sorunları nedeniyle iptal etti. Rihanna, doktoruyla görüşmesinin ardından dün akşam vereceği konseri sahneye çıkmadan yaklaşık bir saat önce iptal etme kararı verdi. Grip nedeniyle hastaneye kaldırılan Rihanna, menajeri aracılığıyla "kendini halsiz ve kötü" hissettiğini açıkladı. Rihanna, pazartesi akşamı Malmö kentinde vereceği konserini de iptal etmişti. İptal edilen konserler için yeni tarihler belirlenecek.