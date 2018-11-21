Rıfat Hisarcıklıoğlu: Ekonomide olumlu gelişmeler var; dün mükelleflerin SGK borçları 60 ay vadelendirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomideki çalkantılı sürecin geçici olduğunu belirterek, ''Son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler var. Ancak, ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Dün de ödeme sıkıntısına düşen, düzgün mükelleflerin SGK borçlarının 60 ay vadelendirilmesi sağlandı'' dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler gözlediklerini belirterek şöyle konuştu: ''Ekonomiye ilişkin önerilerimizi hükümete ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşmasında kapıların açık tutulmasının hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler var. Ancak, ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Dün de ödeme sıkıntısına düşen, düzgün mükelleflerin SGK borçlarının 60 ay vadelendirilmesi sağlandı. Tüm bu önlemler piyasaya moral veriyor, ticareti destekliyor. Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz.''



