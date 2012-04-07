Riera'nın kavga sonrası ilk fotoğrafı

Antrenmanda Melo ile kavga eden Galatasaray'ın İspanyol fubolcusu Albert Riera sabah saatlerinde İngiltere'ye gitti. Siyah bere takan İspanyol oyuncunun gözündeki morluk dikkat çekti.



Galatasaray'da Melo ile Riera arasında yaşanan şok kavganın ardından İspanyol oyuncu basın mensupları tarafından ilk kez görüntülendi.

Fatih Terim'in Manisaspor'a maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladığı Albert Riera, bu sabah İngiltere'ye gitti.

Kavganın ardından ilk kez havaalanında görüntülenen İspanyol oyuncunun, gözündeki morluk dikkat çekti.

Albert Riera'nın kulüpten 10 Nisan Salı gününe kadar izin alarak İstanbul'dan ayrıldığı bildirildi.