-Riera, İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 04.09.2011 - Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol futbolcu Albert Riera Ortega, İstanbul'a geldi. Futbola İspanya'nın Real Mallorca takımının altyapısında başlayan, sırasıyla Fransa'nın Bordeaux, İspanya'nın Espanyol, İngiltere'nin Manchester City ve Liverpool, son olarak da Yunanistan'ın Olympiakos takımlarında forma giyen 1982 doğumlu Riera, THY'nin tarifeli uçağıyla öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Galatasaraylı idareciler tarafından Atatürk Havalimanı'nda karşılanan ve basın mensuplarına poz veren İspanyol futbolcu, Atatürk Havalimanı'nda yolcu ve çalışanların ilgisiyle karşılaştı. Riera daha sonra alandan ayrıldı. Avrupa'daki üç büyük ligin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de defalarca forma giyen Riera, orta sahanın ve hücum bölgesinin solunda oynuyor. Riera, 1 Nisan 2009 tarihinde, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan Türkiye-İspanya maçının son dakikasında attığı golle İspanya Milli Takımı'na 2-1'lik galibiyeti getirmişti.