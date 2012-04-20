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Spor

Riera, gözünü morartan Melo'yu mahkemeye verdi

Melo-Riera kavgasının tatlıya bağlandığı sanıldı. Fakat İspanyol yıldızın savcılığa dilekçe verip Sambacı’dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

20 Nisan 2012 09:56

Melo-Riera kavgasıyla G.Saray’da ortaya çıkan krizin çözüme ulaştığını sanılırken olayın hukuki boyuta taşındığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların İspanyol yıldızı, gözünü morartan Brezilyalı Melo hakkında suç duyurusunda bulundu ve 3 yılla yargılanması gündemde.

Vatan'dan Burcu Purtul'un haberine göre, Riera, avukatı Gökhan Murat Orçun aracılığıyla Melo’dan şikâyetçi oldu. Avukat Orçun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede “G.Saray futbolcusu Felipe Melo müvekkilim Albert Riera’yı basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde darp etmiş, bu darp sonucunda müvekkilime 4-5 dikiş atılmak zorunda kalınmıştır. Konunun basında yer almasının ardından G.Saray Kulübü müvekkilimi yaraların geçmesi için yurt dışına göndermiştir. Bu hali ile G.Saray Kulübü’nün delil karartma yoluna gittiği aşikârdır.

 

BU olay gençlere kötü örnek olmuştur. Eylemin cezasız kalması, ülkemizin adını lekeleyeceği gibi, kendisine ‘Pitbull’ lakabı takan şüpheliyi eylemlerine devam etmesi yönünde cesaretlendireceği de aşikârdır. Şüpheli Felipe Melo ‘Kasten yaralama’ suçu işlemiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Avukat Orçun’un ayrıca Melo’nun Profesyonel Futbol Disiplin Talimatları gereğince cezalandırılması için TFF’ye de başvurduğu öğrenildi.


 

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