Riera harekatı başladı

Tempo24 - Espanyol ile 2011 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için 12.5 milyon avro'yu gözden çıkardığı iddia edilen Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones'in de bu transfere oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Kulübü'nden bu transfer girişimi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Espanyol'un uygun bir teklif gelmesi durumunda Riera'yı gözden çıkaracağı son zamanlarda sıkça konuşulmaya başlandı. Luis Aragones'in yanı sıra Liverpool Teknik Direktörü Rafael Benitez de İspanyol oyuncuyu kadrosunda görmekte duyacağı memnuniyeti dile getirmişti. Haber Avrupa'nın önde gelen spor sitelerinden triballfootball'da da yer aldı.

Geçtiğimiz sezon başında Bordeaux'dan İspanyol ekibe transfer olan ve 36 lig maçında görev alıp 4 gol atan Riera, kariyerine Mallorca'da kulübünde başlamış ve ayrıca 1 yıl da Manchester City'de kiralık olarak oynamıştı. Asıl mevkii orta sahanın solu olan Riera, 13. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Luis Aragones'in İspanya Milli Takımı'na davet etmediği yıldız futbolcu kariyerinde 5 kez giydiği ulusal forma altında 1 gole imza atma başarısı gösterdi.